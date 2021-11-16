Açken neden sinirli oluruz?

İnsülin, pankreasın beta hücrelerinde üretilen ve kan şekerini düşürmeye yarayan bir hormondur. Yemek Yemek yeme ile vücudumuza giren karbonhidratlar, en ufak parçaları olan glukoza parçalanırlar. Glukoz, hücrelerin en önem arz eden enerji kaynağıdır. Pankreas, glukozun hücre içine girmesini sağlayan insülin adlı hormonu üretmeye başlar.

Kan şekerinin düşük olması durumu ise terleme, kalp atış hızı ve açlık gibi birçok çeşit durumlara yol açar. Karbonhidrattan çok yoğun bir yemek yedikten sonra, bu olaya tepki olarak vücut yüksek düzeyde insülin salgılılar. Bunun sonucu olarak kan şekeri normalin altına düşmektedir. Kan şekeri düşüklüğünün ilk belirtileri sinirlilik ve kaygı olarak gözlemlenir. Bu belirtilerin dışında baş dönmesi ve baş ağrıları izlenir. Bunlar adrenalin ve noradrenalin gibi hormonların salınmasından da kaynakladır.

BESLENME DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER;