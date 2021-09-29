Akşam yemek yeme saati kaç olmalı?

Vücuda ne zaman uyuyacağını, yemek yiyeceğini ve uyanacağını söyleyen 24 saatlik döngü olan sirkadiyen ritme bağlı olarak, havanın kararmasıyla vücutta melatonin salgılanmaya başlar. Melatonin, metabolizmayı doğrudan etkiler ve yağ depolanmasını artırır. Dolayısıyla akşam yemeğini melatoninin devreye girdiği zamanlarda yemek kilo kontrolünü zorlaştırır ve yağlanmayı artırabilir. Ayrıca yapılan çalışmalar, geç saatlerde yemek yemenin daha fazla sağlıksız gıda tüketimi ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle akşam yemeğini güneş batmadan önce yemek en doğru tercih olacaktır.

Günün geç saatlerinde vücudun özellikle karbonhidrat toleransı azalır, kan şekeri normalden daha fazla yükselebilir. 2020 yılında Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada; geç yemek yiyenlerin (22:00) erken yemek yiyenlere göre (18:00), aynı öğünü tüketseler ve aynı saatte uyusalar (23:00) bile kan şekeri seviyelerinin neredeyse %20 daha yüksek olduğunu ve yağ yakımının %10 daha az olduğunu bulunmuştur. Bu nedenle özellikle kan şekeri kontrolü sağlanamayan diyabetik bireylerde akşam yemeğini erken vakitlerde yemek ve yemekten sonra acıkma halinde sağlıklı atıştırmalıklara yönelmek doğru olacaktır.

Erken akşam yemeği = kaliteli uyku

Yatma zamanına yakın bir zamanda bir şeyler yemek veya içmek hazımsızlığa neden olarak uyku kalitenizi bozabilir. Kalitesiz ve yetersiz bir uyku ise bağışıklık sisteminizin zayıflaması, iştah ve stres kontrolünün bozulması, odaklanma problemi ve bozulmuş bir sağlık anlamına gelmektedir.

Erken akşam yemeği = reflü semptomlarının hafiflemesi

Gastroözofageal reflü, mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasıyla karakterize bir hastalıktır. Tok bir mide ile yatmak mide asidinin yemek borunuza geri sıçramasını çok daha kolay hale getirir ve uzun vadede reflü gelişme riskini artırabilir veya mevcut bir reflünüz varsa semptomlarını artırabilir. Bu nedenle özellikle reflünüz varsa yatağa uzanmadan önce en az 3 saat herhangi bir şey yemekten kaçınmak doğru olacaktır.