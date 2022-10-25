Balık pişirirken vitamin kaybı nasıl önlenir?

Balığın yüksek proteinli sağlıklı yağ asitleri içeren bir besin olduğunu vurgulayan Dyt. Duygu Yıldırım, "Balık, diğer protein kaynaklarına göre daha düşük kalorili olduğu için kilo korumak ve kilo vermek isteyen bireyler için oldukça uygun bir tercihtir. Sağlığa sayısız faydaları nedeniyle haftada minimum iki kez tüketilmesi önerilir ancak balık tüketemiyorsanız veya vegansanız doktorunuza danışarak balık yağını supplement (takviye gıda) olarak da alabilirsiniz" diye konuştu.

"OMEGA-3; SOMON, ALABALIK, USKUMRU GİBİ YAĞLI BALIKLARDA DAHA ÇOK"

Balığın, D vitamini, B2 vitamini, demir, çinko, magnezyum, kalsiyum, fosfor gibi zengin bir mineral ve vitamin kaynağı olduğunu ifade eden Dyt. Duygu Yıldırım, "Balık, ayrıca EPA (eikosapentaenoik asit) ve DHA (dokosaheksaenoik asit) olmak üzere iki çeşit Omega-3 yağ asidi bulundurur. Vücudumuz Omega-3 yağ asitlerini üretemez. Bu nedenle dışarıdan, yiyeceklerle hazır olarak almamız gerekir. Omega-3 her tür balıkta bulunur. Ancak özellikle somon, alabalık, uskumru gibi yağlı balıklarda daha çoktur. Bununla birlikte bazı balıklar beyin gelişimi problemleriyle ilintili olan cıva bakımından da yüksektir. Bu nedenle hamile kadınlar cıva bakımından daha düşük somon, uskumru gibi balıkları tercih etmelidir. Haftada 300 gramdan fazla balık tüketmemeliler" dedi.

"FIRINDA, IZGARADA VEYA BUĞULAMA YÖNTEMİYLE PİŞİRİLEN BALIK DAHA SAĞLIKLIDIR"

Balık pişirmenin püf noktasından bahseden Dyt. Yıldırım, "Balık pişirirken minimum vitamin kaybı hedeflenerek pişirilmeli. Fırında, ızgarada veya buğulama yöntemiyle pişirilen balık derin yağda kızartılmış balıktan daha sağlıklıdır" ifadelerini kullandı.

"YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER VE LİMON İLE BİRLİKTE TÜKETİLMESİ AĞIR METAL İÇERİĞİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTIR"

Bayat balığın yoğurt, ayran gibi süt ürünleriyle birlikte tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Yıldırım, "Balık taze ise süt ürünleriyle birlikte tüketilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. C vitamini kaynakları olan yeşil yapraklı sebzeler ve limon ile tüketilmesi balıklarda bulunan deniz kaynaklı ağır metal içeriğinin vücutta oluşturduğu zararlı etkilerini azaltabilmektedir" dedi.