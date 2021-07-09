Bu çay sayesinde toksinlerinizden arının

Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Böbrek, karaciğer ve akciğerin korunmasına yardımcı olan, kan şekerini düzenleyen arpa çayı, aynı zamanda vücudu toksinlerden arındıran güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Yazın arpa çayı içerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, ödem atabilirsiniz” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 12:08 ABONE OL PAYLAŞ

Diyetisyen Gizem Gençyürek, arpa çayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arpa çayının diş, kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve mide başta olmak üzere birçok organ üzerinde koruyucu etkisi bulunduğunu belirten Gençyürek, "İyi bir antioksidan içeriğe sahip olmasıyla yaşlılık etkilerine karşı savaşçıdır. Diş sağlığı üzerine olumlu etkileri vardır. Mide bulantısına iyi gelir. Kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Lif, magnezyum ve B vitaminleri (B 12 hariç) açısından zengin içeriğe sahip arpanın çözünmez lif içeriği yüksek olduğundan kolesterol düşürücü etkisi var" ifadelerini kullandı.





"ÇÖLYAK HASTALARI TÜKETMEMELİ" Arpa çayını çölyak hastalığı ve gluten hassasiyeti olanların tüketmemesi gerektiğini hatırlatan Gençyürek, "Arpa çayı akciğerler, karaciğer ve böbrek dostudur. İçerdiği zengin minerallerle kanı temizler. Arpa çayı doğru ve kontrollü kullanılırsa kalp-damar hastalıklarına ve koroner kalp rahatsızlıklarına olumlu etki sağlar" şeklinde konuştu.