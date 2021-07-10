Bu içecek kilo vermenizi sağlıyor! Ama bu şekilde tüketirseniz…

Limonlu su, kilo vermek isteyenler için yıllardır popüler içeceklerden biri. Henüz denemediyseniz siz de bunu deneyebilirsiniz. Fakat asıl konu, limonlu suyun “gerçek” faydalarına odaklanmak ve nasıl tüketeceğiniz konusunda emin olmak.

Giriş Tarihi: 10.07.2021 15:12 ABONE OL PAYLAŞ

Açık olmak gerekirse, limon suyu ve sağlık yararları hakkında çok fazla bilimsel çalışma yok. Bununla birlikte, sade suyu içmenin sağlığa faydaları hakkında çok fazla araştırma var ve biraz limon sadece içeceği güzelleştirir, değil mi? Bunu şu şekilde düşünün: Limonlu su daha fazla su içmenizi sağlıyorsa, o kadar çok sağlık yararı elde edersiniz. Örneğin; 2011'de yapılan bir çalışmada 48 yetişkinden oluşan bir grup iki gruba ayrıldı: Her öğünden önce 0,5 litre su içeren düşük kalorili diyet ve yemeklerden önce su içermeyen düşük kalorili diyet uygulandı. 12 hafta sonra, günün her öğününden önce su içenler, su içmeyenlere göre %44 daha fazla kilo verdi. İşte buna bağlı olarak aşağıda, limon suyunun kilo verme çabalarınızda size neden yardımcı olabileceğine dair dört olası açıklama sunuyoruz.

LİMONATA YERİNE TÜKETİLEBİLİR Limonata, yapılma şekli olarak içeriğindeki şeker nedeniyle daha fazla şeker tüketmenize neden olacaktır. Bu durum ise kilo almanızın önündeki en büyük engel olmasının yanı sıra sağlık açısından da çok da istenmeyen durumlardan birini ortaya çıkarıyor ve kan şekerinizin çok hızlı yükselmesine neden oluyor. Ancak, sadece limon suyuna geçerek şekerin neden olduğu kalorileri ortadan kaldırı ve limonun doğal ekşiliğinin tadını çıkarırsınız. İçeceği canlandırmak için bir limonun yarısını köpüklü suya sıkın. SU TÜKETİMİNİZİ ARTIRMANIZA YARDIMCI OLUYOR Yeterli su tüketimi, genel sağlık için anahtardır. Üstelik bazı araştırmalar, hidrasyonun tek başına kilo kaybına yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Örneğin, 2016 tarihli bir inceleme, su alımınızı artırmanın yağların parçalanmasını ve yağ kaybını artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca, yeterince su içmediğinizde, vücudunuz elinden gelen her su parçasını tutar ve bu da "su ağırlığına" neden olur. İçme suyu, bu şişkinliğe neden olan su tutulmasıyla mücadeleye yardımcı olabilir.