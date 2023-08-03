Cayır cayır yağ yakan o atıştırmalık! Metabolizmayı ateşliyor...

Prof. Dr. Vedat Göral, kilo artışının ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini belirterek "Hareketsiz yaşam, asitli ve kalorisi yüksek içecekler, hamurlu gıdalar, fastfood tüketmek, bazı katkı maddeleri gibi nedenler kilo artışına neden olur. Kadınlar kilolardan kurtulmak için arayış halindeler. Bunlardan biri de kavun, karpuz çekirdeği yiyerek zayıflama. Aslında dozunda ve usulüne uyarak yenirse bu mümkündür. Çünkü organik kavun ve karpuz çekirdeğinde yüksek lif oranı olduğundan, yedikten hemen sonra doygunluk sağlar. Karpuz ve kavun çekirdeği tüketenlerde fazla yemek yemek ve abur cubur atıştırmak daha az görülür" diye konuştu.