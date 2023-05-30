Çocuğunuzda bu şikayet varsa sakın ihmal etmeyin! Yetişkinlikte kansere neden oluyor

Mide ve bağırsak kanserine neden olan bakterilerden Helicobacter pylori ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada, “Bu bakterinin insan vücudu ile temasının ilk olarak 10 yaşın altında karşılaşıldığı bilinmektedir. Tedavisi zordur. Ne kadar erken dönemde karşılaşılırsa hastalığın seyri ilerleyen yaşlarda daha kötü bir tablo çizecektir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:56 PAYLAŞ ABONE OL

Patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmalar hemen her ortamda karşımıza çıkıp insan sağlığını tehdit edebiliyor. Fakat uzmanlar özellikle çocukluk çağında bazı mikroorganizmalarla ne kadar erken karşılaşılırsa ilerleyen yaşlarda bu bakterilerin kansere neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada, "Aslında kanserin altındaki en önemli etkenlerden biri de bu hastalık yapıcı mikroorganizmalar. Ve kansere neden olan mikroorganizmalar arasında ilk sırada yer alarak mide-bağırsak kanserlerine neden olan Helicobacter pylori bakterisidir.

Ağızdan alınan kontamine yiyecek içeceklerin tüketilmesi ile mide ve bağırsak dokusuna yerleşerek peptik ülser, kronik gastrit, mide adenokarsinoması, mukozal lenfoid doku karsinoması ve duodenal ülsere neden olabilmektedir. Bu bakterinin insan vücudu ile temasının ilk olarak 10 yaşın altında karşılaşıldığı bilinmektedir. Mide asidik içeriğine dayanıklı olan bu bakteri, bir kere vücuda alındığında tedavisi zordur. Bu nedenle bu etken bakteri ile ne kadar erken dönemde karşılaşılırsa hastalığın seyri ilerleyen yaşlarda daha kötü bir tablo çizecektir" diyerek çocukluk döneminde mide-bağırsak sistem enfeksiyonlarının öneminden bahsetti.