"Çocukları alerjiden koruma" uyarıları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, alerjik semptomları azaltmak için tavsiyelerde bulundu.

AA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:59

Taşkın, tıkanıklık veya sinüslere baskı, burun akıntısı veya tahriş olmuş burun pasajları, kaşıntılı sulu gözler, kaşıntılı veya boğaz ağrısı, öksürük, gözlerin altında şişmiş, mavimsi renkli cilt, azaltılmış tat veya koku duyusunun çocukların bahar alerjisi olduğuna dair işaretler arasında yer aldığını belirtti. "Alerjik semptomlarla baharın etkileri gelmeye başladı. Çocuğunuzu hem kuru hem de rüzgarlı günlerde içeride tutun. Bahar alerjisinin en yoğun olduğu mevsimde çocuğunuzdan bahçe işi veya diğer açık hava işleri yapmasını istemeyin." diyen Taşkın şunları söyledi: " Çocuğunuzun dışarıda giydiği kıyafetleri çıkarın ve yıkayın. Çocuğunuza dışarıdan geldiğinde banyo yaptırın. Polen sayısı yüksek olduğunda kapıları ve pencereleri kapalı tutun, yerel hava durumunuzu kontrol edin. Arabanızı ve evinizi serin tutmak için klimayı kullanın.

Taşınabilir yüksek verimli partikül hava filtresi (HEPA) veya nem alma cihazı alın. Evinizi HEPA filtreli bir makine ile sık sık süpürerek toz akarlarıyla mücadele edin. Doğru teşhis konması ve alerjik tetikleyicileri tartışmak için tıbbi tavsiye için doktorunuza görünün. Çocukların yıl boyunca mevsimsel alerjilerini azaltmaya yardımcı olmak için bu ipuçlarını takip edebilirsiniz." Yüksek polen sayıları tahmin ediliyorsa, belirtiler başlamadan önce çocuklara alerji ilaçları vermeye başlanıp başlanmayacağının hekime sorulması gerektiğine dikkati çeken Taşkın, "Bahar alerjileri yaygın olduğu için alerji semptomlarını tedavi etmek için birçok ilaç mevcuttur. Saman nezlesi semptomlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlardan antihistaminikler, dekonjestanlar, antihistaminik ve dekonjestan ilaçların kombinasyonu, Serum fizyolojik ile burun irrigasyonu, polenlerin çocuğunuzun burnundan da temizlenmesine yardımcı olabilir. Göz damlaları ise göz tahrişini hafifletmeye yardımcı olabilir." açıklamasında bulundu.