Diyette ekmek olmalı mı?

Ülkemizde tahıl tüketimine bakıldığında ilk sırada ekmeğin geldiğini görmekteyiz. Tahıllar içerdiği vitamin, mineral, karbonhidrat ayrıca diğer besin ögeleri ile birlikte vücudumuza sağlık açısından bir çok fayda sağlıyor. Bu nedenle kişiler ekmeği diyetten tamamen çıkarmak yerine faydalarını da göz önünde bulundurarak kontrollü bir şekilde tüketmelidir.

Ekmek içeriğinde karbonhidrat, az miktarda protein, lif özellikle B1 ve B6 vitaminleri gibi birçok besin ögesi yönünden zengin bir besindir. Yapılan araştırmalarla birlikte tam tahıllı ekmeklerin kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL kolesterolü düşürdüğü ve kolesterol dengesi sağladığı görülmüştür. Tansiyon hastalarında kan basıncının kontrol altında tutulması için gerekli besin ögeleri yönünden zengin olduğundan tansiyonun düşürülmesinde katkılı olduğu görülmüştür. Bu gibi kolesterol ve tansiyon yönünden kalp sağlığı için faydalı olacağı belirlenmiştir. Tam tahılların glisemik indeksinin daha düşük olmasıyla daha uzun süreli tokluk hissi verdiği ve kan şekerinin aniden yükselmesini engellediği görülmüştür. Tabi bu etkilerin düzenli ve ölçülü bir şekilde tüketim sonucu ortaya çıkacağı hiçbir zaman unutulmamalıdır.