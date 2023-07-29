Diyetisyen Selahattin Dönmez'den hazımsızlığı bitiren o ipucu! Bir daha şişkinlik yaşamayacaksınız

Mide şikayetleri olan kişiler, beslenme konusunda sık sık sağlık sorunları yaşayabiliyor. Özellikle yaz aylarında, yükselen hava sıcaklıkları ve nemle birlikte vücut stres yükleniyor ve midede asit salınımı artıyor. Bu sıcak günlerde sizi ferahlatacak ve midenizi koruyacak bir beslenme programı hazırladım...

SELAHATTİN DÖNMEZ Giriş Tarihi: 29.07.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 10:59 PAYLAŞ ABONE OL

Rutin hayatta her türlü stres ve sıkıntı, yenilen ve içilenler mide sağlığını etkiliyor. Özellikle yaz aylarında mide şikayetleri daha çok artıyor. Reflü, gastrit, hazımsızlık gibi mide hastalıklarıyla başa çıkabilmek için beslenme en önemli tedavi diyebilirim.

Yemek yendikten sonra yenilen yiyeceklerin mideden, yemek borusuna ve ağza geri gelmesiyle baş gösteren reflü pek çok kişinin ortak sorunu. Özellikle yemek borusunun altındaki mide geçişinde bulunan kapının çalışma bozukluğundan kaynaklanıyor. Buna ek olarak midenin boşalımının iyi olmaması veya mide çıkışında, midenin boşalmasını engelleyecek bir daralma olması reflüye neden oluyor.