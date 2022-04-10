Duyanı şaşkınlığa uğratıyor! Düşündüğünüzden çok daha fazla şeker içeren 10 besin

KONSERVE ÇORBA Çorba, her ne kadar besleyici bir öğün olsa da marketlerden satın alınan konserve çorbalar, tek bir kutuda günlük şeker alımının çok üzerine çıkmanıza neden olacak rakamlar içerebilir. Konserve olarak aldığınız çorbalar, 1 fincan başına 8.7 gram şeker içerebilir.

AZ YAĞLI YOĞURT Az yağlı yiyecekler yiyerek kilo vermeye çalışanlar genellikle beklemedikleri bir sorunla karşılaşabilir. Örneğin; tam yağlı yoğurt, 4,7 gram şeker içerebilir. Fakat az yağlı yoğurt, 6 ile 12 gram şeker içerir. Az yağlı yoğurtlara eklenen şeker ilavesi, yağdan kaynaklanan lezzet ve kıvam kaybını telafi etmek için kullanılır. Pek çok az yağlı ve aromalı yoğurt, sakkaroz veya yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi sağlıksız tatlandırıcı ürünler de içerebilir.