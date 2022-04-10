Duyanı şaşkınlığa uğratıyor! Düşündüğünüzden çok daha fazla şeker içeren 10 besin

Uzmanlar, kadınların günde 24 gram erkeklerin ise 36 grama kadar şeker tüketebileceğini söylüyor. Fakat aslında yediğimiz besinlerle bunun çok üzerine çıkabiliyoruz. Örneğin; bir kutu asistli içecek tek başına 40 gram şeker içeriyor. Domates çorbasından fasulyeye kadar aslında sağlıklı bildiğimiz birçok besinin aslında bilmediğimiz kadar şeker içerdiği gerçeğiyle yüzleşmek gerekiyor. İşte o besinler…
KURU FASULYE
Ana yemeklerden piyazlara kadar en sevilen lezzetlerden biri olan kuru fasulye doğru oranda tüketildiğinde lezzetli olmasının yanı sıra oldukça faydalıdır. Fakat seçiminiz esnasında konserve ve işlenmiş bir kuru fasulyeyi tercih ediyorsanız 254 gramında en az 5 çay kaşığı şeker içerdiğini bilmenizde fayda var.
SMOOTHIE
Sağlıklı bir ara öğün veya kahvaltı yapmak için smoothie içmeye karar verebilirsiniz. Fakat market raflarından alınan smoothieler, şeker içeriğine yoğun şekilde sahiptir. İçeriği tatlandırmak için eklenen çeşitli malzemeler, bu oranı büyük oranda artırır.
KONSERVE ÇORBA
Çorba, her ne kadar besleyici bir öğün olsa da marketlerden satın alınan konserve çorbalar, tek bir kutuda günlük şeker alımının çok üzerine çıkmanıza neden olacak rakamlar içerebilir. Konserve olarak aldığınız çorbalar, 1 fincan başına 8.7 gram şeker içerebilir.
AZ YAĞLI YOĞURT
Az yağlı yiyecekler yiyerek kilo vermeye çalışanlar genellikle beklemedikleri bir sorunla karşılaşabilir. Örneğin; tam yağlı yoğurt, 4,7 gram şeker içerebilir. Fakat az yağlı yoğurt, 6 ile 12 gram şeker içerir. Az yağlı yoğurtlara eklenen şeker ilavesi, yağdan kaynaklanan lezzet ve kıvam kaybını telafi etmek için kullanılır. Pek çok az yağlı ve aromalı yoğurt, sakkaroz veya yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi sağlıksız tatlandırıcı ürünler de içerebilir.
YAĞSIZ SALATA SOSU
Yoğurtlar gibi, az yağ içeren salata sosları da yüksek miktarda şeker içerebilir. 2 yemek kaşığı hazır salata sosu, 7 ila 10 gram arasında ilave şeker içerir. Uzmanlar; ilave şeker, koruyucu madde ve diğer sağlıksız bileşenler olmadığından emin olmak için evde kendi salata sosunuzu yapmanızı öneriyor.
KETÇAP
Bu şişelenmiş, domates sosu, dünyanın ne popüler soslarından biri. Tatlı, ekşi gibi tatların birleşimine sahip olması nedeniyle burgerlerde ve patates kızartmalarında sıklıkla kullanılır. Fakat tek bir çorba kaşığı ketçap, bir küp şekeri yemekten farksız.
FISTIK EZMESİ
Sağlıklı beslenenlerin popüler ürünlerinden biri olan fıstık ezmesi, yoğun protein kaynağı olarak biliniyor. Doğal fıstık ezmesi, çok az vey hiç şeker içermezken, birçok yapay tatlandırıcı içeren fıstık ezmesi, oldukça sağlıksız bir çeşit haline gelir. 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 8 grama kadar şeker içerebilir. Bu nedenle seçimlerinizi doğal fıstık ezmelerinden yana kullanmaya dikkatli olmakta fayda var.
LAHANA SALATASI
En faydalı besinlerden biri olarak iltihap önleyici, K vitamini özellikleriyle bilinen lahana, doğru şekilde tüketilmediğinde büyük bir şeker deposu haline gelebilir. Tam yağlı mayonez içeren lahana salatası fincan başına, 16,3 gram şeker içerir.
PATATES CİPSİ
Tuzlu atıştırmalıklar, şekerli değil gibi gelse de aslında bir paketinde %3-5 oranında şeker içeriğine sahiptir. Özellikle barbekü soslu, baharatlı gibi aromalı cipslerde oran daha da yoğundur. Cipsler ayrıca vücutta glikoz adı verilen bir şeker formuna dönüştüğü için karbonhidratlar yönünden yüksektir. Beslenme uzmanları, herhangi bir hastalığı önlemek olabildiğince az tüketilmesini öneriyor.
KURUTULMUŞ MEYVE
Kuru meyve, sağlıklı bir atıştırmalık kabul edilir. Taze versiyonlarına benzer şekilde vitaminler, lifler ve antioksidanlar açısından zengindirler. Bununla birlikte, meyveler kurutulduğunda, su içeriğini kaybetmeleri nedeniyle doğal şekerler yönünden yüksek hale gelir.