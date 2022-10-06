Eksikliği fark edilmediğinde hastalıklara neden oluyor!

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Soner Solmaz, "Kandaki hemoglobin yani kırmızı kan hücrelerinden dokulara oksijen taşımaktan sorumlu olan protein düzeyinin düşük olması" olarak tanımlanan anemi hakkında önemli bilgiler verdi. Demir eksikliği anemisinin en sık görülen anemi türü olduğunu belirten Doç. Dr. Solmaz, "Her yüz kadından 35'inde, her yüz erkekten 20'sinde görülen demir eksikliği anemisi, gebelerde yüzde 50'ye çıkıyor. Vücudunuzun hemoglobin yapmak için ihtiyaç duyduğu yeterli demir olmadığında ortaya çıkar. Kanınızda yeterli demir olmadığında, vücudunuzun geri kalanı ihtiyaç duyduğu oksijen miktarını alamaz" diye konuştu. Doğurganlık çağındaki kadınlar için demir eksikliği anemisinin en sık nedeninin, ağır adet kanaması veya hamilelik nedeniyle kandaki demir kaybı olduğunu, kötü beslenme ve bazı mide ve bağırsak hastalıklarının da neden olabileceğini ifade etti.

"DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ İLK BAŞTA FARK EDİLMEYEBİLİR"

Demir eksikliği anemisinin, belirtileri ilk başta hafif olduğu için fark edilmeyeceğine değinen Doç. Dr. Solmaz, daha sonra şunları söyledi:

"Genel yorgunluk, zayıflık, solukluk, nefes darlığı, baş dönmesi, kahve telvesi, toprak, buz gibi besin değeri olmayan yiyecekleri yemek için garip istekler, soğuk eller ve ayaklar, hızlı veya düzensiz kalp atışı, kırılgan tırnaklar, saçlarda dökülme ve baş ağrısı demir eksikliğinin belirtileridir. Et, yumurta ve bazı yeşil yapraklı sebzeler gibi yiyeceklerin demir bakımından güçlü olduğunu, demirin de büyüme ve gelişme dönemlerinde gerekli olduğunu belirterek hamile kadınlar ve küçük çocukların daha fazla gıdaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ağır adet kanamasının, doğurganlık çağındaki kadınlarda demir eksikliği anemisinin yaygın bir nedeni olduğunu kaydeden Doç. Dr. Solmaz "Hamilelik de öyle, çünkü bebeğiniz için yeterli oksijen oluşturmak için bu süre zarfında vücudunuzun daha fazla demire ihtiyacı var."

"DEMİR TAKVİYESİ VE DİYET İLE TEDAVİ"

Teşhis konulurken "tam kan sayımı testi, demir testi, demir bağlama kapasitesi, demir deposu seviyesi ve iç/gizli kanama testleri" yapılacağından bahseden Doç. Dr. Solmaz, hastaların demir takviyesi ve diyet yoluyla tedavi edildiğini söyledi. Solmaz, "Kendi başınıza teşhis koymayın ve tedavi etmeye çalışmayın. Gereksiz ve fazla demir karaciğer hasarı ve kalp ritim bozukluğu gibi diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Demir eksikliğiniz olduğundan şüpheleniyorsanız, bir doktora görünün" dedi.