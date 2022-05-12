Gülşen’in mükemmel fiziğinin sırrı duyanları şok ediyor! Uzmanı açıkladı: İşte yıllara meydan okuyan formun arkasındaki gerçek…

Bir çocuk annesi güzel şarkıcı, yıllara meydan okuyan güzelliğini ise özel olarak tükettiği bazı besinlerden aldığını, bu sayede formunu koruduğu kulislerde konuşuluyor. Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman ise aslında bu fit vücudun sırrını ise nasıl koruduğuna dair önemli bilgiler verdi.

"FİT VÜCUDUNUN SIRRI BU KARIŞIMDA"

Verilen bilgilere göre, Gülşen'in düzenli olarak tükettiği fındık sütü, oldukça etkili sonuç gösteriyor. Ayrıca alkali bir içecek olarak hazırladığı, acı biber, limon ve alkali su karışımını da düzenli olarak tüketmesi de formunu koruma sırları arasında yer alıyor.

Hollywood'da da oldukça trend olarak birçok kişinin uyguladığı bu beslenme sisteminin, kilo almayı engelleyerek uzun bir süre boyunca aynı kiloda kalmayı kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman, konu ile ilgili verdiği bilgilerde sağlıklı bir bedeni korumanın tek yönteminin bu karışımlardan ibaret olmadığını dile getirdi.

Kişinin beslenmesini doğru planlamadan istediği sonuca ulaşamayacağını, bu nedenle bu tip içeceklerin yalnızca destek olabileceğini söyledi.