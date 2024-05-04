Hayatı tehdit eden moda diyet! Sakın yapmayın...

HURMA DİYETİ SIFIR GULTEN DİYETİNDEKİ DİYABET TEHLİKESİ Diyetisyene ulaşmanın zor olduğunu düşündüğü için insanların genellikle sosyal medyadan ya da ne olduğu bilinmeyen internet sitelerinden vs ezbere diyet uygulamalarına giriştiklerini de söyleyen Uzm. Dyt. Göktuğ, "Gerçekten çok ağır vakalar da karşımıza çıkabiliyor. Kronik hastalığı olanlar ya da herhangi bir gıdaya intoleransı olduğunu bilmeyenler olabiliyor. Gıda intoleransı, yaşamın her anında ortaya çıkabilen bir durum. Alerjik şoka giden çok daha ağır vakalar da gözleyebiliyoruz. Sosyal medya çok büyük bir bilgi kirliliği. Mesela bir danışanım hurma diyeti yapıp gelmişti ve diyabeti olduğunu bilmiyordu. Kan tahlillerini analiz edip ona göre bir beslenme programı uyguluyoruz, hurma diyetiyle şekerini 500'e çıkarıp gelmişti. Yine glutensiz beslenmek çok popüler. Örneğin sıfır gluten diyetleri yüzünden şekeri çok yüksek seyirlerde olan danışanlarımız oldu. Glutensiz beslenme, herkese uygun değil. diyabete yatkınlığı olanlar, ailede diyabet öyküsü bulunanlarda hastalığa yakalanmayı daha erkene çekebiliyor ya da kan şekerinde çok ciddi düzensizliklere neden olabiliyor" diye konuştu.

HAZIR OLMADAN YAPILAN OBEZİTE CERRAHİSİ HÜSRAN OLUR Obezite cerrahisinin de kilo problemlerinde ilk başvurulan yöntemlerden olmaması gerektiğini kaydeden Göktuğ, sözlerini şöyle noktaladı: "Son yıllarda moda olan şeylerden biri de bu. Evet kişi ideal kilosuna ulaşıyor, 4-5 ay da bu kiloyu koruyabiliyor ama tekrar aynı kiloları geri alıyor genellikle. Ondan sonra da çok ciddi bir ümitsizliğe kapılabiliyor. Bunun sebebi de aslında kişinin psikolojik olarak bu işe tam hazır olmadan obezite cerrahisine yönelmesi. Örneğin bizim de buna benzer bir danışanımız vardı, 125 kilo ile geldi, yeme bozukluğu vardı aslında. Öncelikle psikolog arkadaşlarıma yönlendirdim, birkaç seans görüştükten sonra diyete hazır olduğunu hissettik ve başladık, iyi de sonuç aldık"