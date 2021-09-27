Herkesin göbeği farklıdır! İşte vücut tipinize göre dümdüz karnın sırrı

Viseral yağlar bir kişinin organlarını çevreler ve bu nedenle doğada çok tehlikelidir. Bununla birlikte, deri altı yağlar cildin altında bulunur. Nispeten birincisi ikincisinden daha zararlıdır. Bununla birlikte, birinin sahip olabileceği farklı karın türleri vardır. Sahip olduğunuz karın tipine bağlı olarak, yağları buna göre ortadan kaldırabilirsiniz.

STRES GÖBEK

Adından da anlaşılacağı gibi, stres göbeği stresin bir sonucudur. Bir kişi çok fazla zihinsel baskı altındayken üretilen kortizol seviyelerindeki artıştan kaynaklanır. Bu da karın bölgesinde biriken yağın artmasına yol açarak kişiyi obeziteye daha yatkın hale getirir.

Nasıl kurtulursunuz: Stres göbeğinden kurtulmak için stres ve kaygı düzeyini azaltabilecek meditasyon ve yoga uygulamalarına başvurabilirsiniz. Bunun dışında, yeterince uyumanız da gerekir, böylece her zaman gençleşirsiniz.

HORMONAL GÖBEK

Hormonal göbek, hormon dengesizliğinin bir sonucudur. Hipertiroidizmden PCOS'a kadar birçok hormonal değişiklik ve düzensizlik kilo alımına ve aşırı göbek yağına neden olabilir.

Nasıl kurtulursunuz: Hormonal göbeği uzak tutmanın tek yolu hormonal uyumu korumaktır. Sağlıksız gıda alımınızı kısıtlayın, bunun yerine avokado, fındık ve balık gibi sağlıklı yağlara başvurun. Egzersiz yapmaya devam edin ve sağlıklı bir kiloyu koruyun. Hormonal değişiklikleri kontrol etmek zorsa doktora gitmekten çekinmeyin.

DÜŞÜK GÖBEK

Bir kişinin üst bedeni, karın bölgesi olan alt midesinden daha ince olduğunda, düşük göbek olarak bilinir. Çoğu zaman, bu tür göbek tipinin nedeni, hareketsiz bir yaşam tarzı ve/veya bir kişinin sindirim sorunlarına yatkın olmasıdır.

Ondan nasıl kurtuluruz: Göbeği düşük olan herkes, sindirim için harika olan lif bakımından zengin gıdalara yatırım yapmalıdır. Bol su için ve diyetinize yeşil yapraklı sebzeler ekleyin. Karın bölgenizi çalıştırmak için çekirdek egzersizlere daha fazla odaklanın.

ŞİŞMİŞ GÖBEK

Kötü bir diyet veya belirli yiyecekleri tolere edememe nedeniyle şişkin bir göbek oluşur. Asit yoğunluğu ve hazımsızlık sıklıkla tekrarlayan şişkinliğe neden olabilir. Örneğin; süt ürünlerindeki laktozu sindirememek şişkinliğe neden olabilir.

Ondan nasıl kurtuluruz: Şişkin bir göbekten kaçınmanın en iyi yolu düzenli egzersiz yapmaktır. Midenize uygun iyi bir diyete başvurun. Gazlı içeceklerden ve şişkinliği yönetmeyi zorlaştırabilecek büyük porsiyon yiyeceklerden kaçının.

DOĞUM SONRASI GÖBEK

Doğum yapan kadınlar, hamilelik sürecini tamamlamış olmalarına rağmen, yine de hamile gibi görünebilirler. Bir kadının vücudunun hamilelik sonrası durumuna geri dönmesi zaman alır. Bu nedenle, bunun için stres yapmayın ve sabırlı olun.

Ondan nasıl kurtuluruz: Doğum göbeğiniz olduğunda stres yapmayın, bunun yerine bol bol dinlenin ve iyileşmenize izin verin. Bu süre boyunca fındık, zeytinyağı ve avokado gibi sağlıklı yağlar yiyin. Cildi sıkılaştırmak için kegel egzersizlerini de deneyebilirsiniz.