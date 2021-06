İşte aralıklı oruç diyeti

16/8 açlık: Her gün yaklaşık 14-16 saat aç kalmayı ve diyetin biraz kısıtlanmasını kapsamaktadır. Bu yeme planında 2-3 ya da daha fazla öğün yapılabilmekle birlikte ben genel olarak 2 ana, 1 ara öğümn şeklinde tavsiye ediyorum. Bu yöntemde akşam yemeğinden sonra herhangi bir besin tüketimi olmamaktadır. 14-16 saat açlık döneminde su, kahve (şekersiz-kremasız), maden suyu veya çay tüketilebilmektedir.

Aralıklı oruç diyeti: P olikistik over sendromu, insülin direnci , kalori kısıtlayıcı diyet geçmişi olan bireylere uygun olan bir beslenme yöntemidir. Gebe-emzikli, yeme bozukluğu geçmişi, kronik stresi, kötü uyku kalitesi, diyet ve egzersize yeni başlamış, hipoglisemik tanılı, ciddi zayıf, reflü, gut hastalığı, olanlar tarafından uygulanması sakıncalıdır.

BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Bölgesel yağlanma birçok kişinin muzdarip olduğu bir sorun olmakla birlikte bu yağların büyük çoğunluğu göbek bölgesinde toplanmaktadır. Göbek bölgesi yağlanması sağlığı birçok hastalığa zemin oluşturması bakımından tehdit etmektedir. Bireyler için mortalite ve morbidite riskini arttırmaktadır. Ancak ne yazık ki bu yağlar nasıl kolayca yerleşmediyse, yakılmaları için de mucizevi bir besin bulunmamaktadır. Yapılan bir çalışmada ara öğünde çiğ badem tüketiminin göbek bölgesindeki yağlar üzerine etkili olduğu görülmüştür.

PANDEMİ DÖNEMİ BESLENMEDE

Pandemi bize gösterdi ki vücudumuzu her an her şeye hazır tutmalıyız. Kilo kontrolünü sadece görsellik olarak değil, kronik hastalıklardan korunmada ve bağışıklığı güçlü tutmada da önemsemeliyiz. Bu dönem covid olanlar içerisinde yoğun bakım ihtiyacı duyanlar sıklıkla obez veya obeziteye yatkın olanlar ile kronik hastalıkları olanlar oldu. Demek ki uzun süren bu pandemide de hem bağışıklığımızı güçlü tutmalı hem de kilo kontrolünü sağlamalıyız.