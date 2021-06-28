İşte aralıklı oruç diyeti

Son yıllarda en çok konuşulan beslenme şekli olarak da bilinen aralıklı oruç diyeti gözde diyetler arasında yer alıyor. Araştırmalara göre aralıklı oruç diyetinin faydaları kanıtlanmış durumda. Uzm. Dyt. Emel Unutmaz Duman, aralıklı oruç diyetini detaylarıyla açıklayarak bağışıklığı güçlü tutmak için yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. İşte o açıklamaları:

Aralıklı oruç diyeti, gıda alımının kalori ve zaman açısından kısıtlamasına dayanan bir beslenme modelidir. Yaygın olarak kullanılan 6 yöntemi bulunmaktadır. Bunlar: 16/8 açlık, 5:2 diyeti, Ye-dur-ye, Alternatif gün açlığı, Savaşçı diyet, Rastgele öğün atlama.

16/8 açlık: Her gün yaklaşık 14-16 saat aç kalmayı ve diyetin biraz kısıtlanmasını kapsamaktadır. Bu yeme planında 2-3 ya da daha fazla öğün yapılabilmekle birlikte ben genel olarak 2 ana, 1 ara öğümn şeklinde tavsiye ediyorum. Bu yöntemde akşam yemeğinden sonra herhangi bir besin tüketimi olmamaktadır. 14-16 saat açlık döneminde su, kahve (şekersiz-kremasız), maden suyu veya çay tüketilebilmektedir.

5:2 diyeti: Haftada 5 gün diyet yapmadan ama çok ta abartmadan geçirildikten sonra , haftada 2 gün enerji alımının 500-600 kkal' ye kadar düşürmeyi kapsar.

Ye-dur-ye: Haftada bir veya iki kez 24 saat açlıktan oluşmaktadır. 24 saat açlık döneminde su, kahve, maden suyu veya çay tüketilebilmektedir. Ancak rahatsızlıkları olan bireyler için doğru bir yöntem olmayacaktır.

Alternatif gün açlığı: 5:2 diyeti ile aynıdır. Ara ara yoğun kısıtlama şeklinde düşünülebilir.