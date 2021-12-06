Kahvaltıda içenleri iğne ipliğe döndürüyor! Kilo vermeyi hızlandıran 5 içecek

Hepimizin sabahları içmeyi sevdiğimiz favori bir içeceği olsa da, kilo vermeye odaklandığınızda daha iyi olan bazı içecekleri burada bulabilirsiniz.

KAHVE







Kahve çoğu insanın sabahları favori içeceğidir ve dürüst olmak gerekirse, dikkatli bir şekilde hazırlamanız şartıyla güne bir fincan kafeinle başlamakta yanlış bir şey yoktur. Kilo kaybı söz konusu olduğunda, sadece şekersiz sade kahve tüketin. Bir fincan kahveye şeker ve süt eklemek, günlük diyet planınızı bozmaya neden olacak yüksek kalori içerir. Ayrıca günlük kahve alımınızı 2 fincan ile sınırlayın. Aksi takdirde uykusuzluk, susuzluk ve şişkinlik gibi aşırı kafein alımının yan etkileriyle uğraşmak zorunda kalacaksınız.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay uzmanlar arasında oldukça popülerdir ve kilo vermeyi amaçladığınızda yeşil çay tüketmek için birçok neden vardır. Araştırmalar, bu içeceğin yağ yakma sürecini ve egzersiz yaparken performansınızı artırabileceğini gösteriyor. Bu içeceğin ana bileşeni, tüm sağlık yararlarından sorumlu olan kateşinlerdir. Ayrıca ebegümeci çayı, oolong çayı gibi başka bitki demleme türlerini de deneyebilirsiniz. Daha fazla fayda için her zaman çay poşeti değil, çay yaprağını kullanın.

ILIK SU

Sabahları içilebilecek bir diğer en iyi içecek de kaynatılıp ılıtılmış sudur. Bu suya limon ve nane veya tarçın ve elma ekleyebilirsiniz. Nane, baharat, limon tüm bu gıda ürünlerinin yağ yakıcı özellikleri vardır. Ayrıca bağışıklığınızı güçlendirmeye, sizi daha uzun süre tok tutmaya ve susuzluğu önlemeye yardımcı olabilirler.

SEBZE VEYA MEYVE SUYU





Bir bardak taze sıkılmış meyve veya sebze suyu size bol miktarda besin sağlayabilir. Meyve sularının kalorisi düşüktür ve metabolizmayı hızlandırabilir. Taze bir bardak meyve suyu için sebzeleri ve meyveleri de karıştırabilirsiniz. Sabahları bir bardak meyve ve sebze suyu, yağ yakma sürecini hızlandırmaya ve bir sonraki öğüne kadar sizi tok tutmaya yardımcı olabilir.

SMOOTHIE

Bazı meyve ve kuruyemişlerle yapılan bir bardak smoothie, başlı başına eksiksiz bir kahvaltı yapmanızı sağlayabilir. Bu içecek, meyve ve kuruyemişlerin, tüm sağlıklı şeylerin faydasını verir. Bir bardak smoothie içerseniz, sağlıklı bir kilo kaybı için gerekli tüm besin maddelerini alabilirsiniz.