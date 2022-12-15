Kas yapımını hızlandıran süper yiyecek! Sütün içine bir tutam eklemek yetiyor...

Mutfağınızda yapacağınız birkaç değişiklik, vücudunuzda da oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Günlük rutininize ekleyeceğiniz bu besinler, kas yapımını desteklerken genel sağlığınızı da iyileştiriyor.
ISPANAK
Süper besinler arasında bulunan ıspanak, yalnızca bir fincanında 5 gram protein içeriyor. Aynı zamanda içeriğinde bulunan A, B ve C vitaminleri yönünden zengin olması sayesinde iltihap önleyici olarak vücudu yeniliyor.
KARPUZ
Egzersiz yapıldıktan sonra terle birlikte yaşanan sıvı kaybını telafi etmek gerekiyor. %92 su oranına sahip olan karpuz, aynı zamanda en iyi atıştırmalıklardan biri. Vitamin yönünden zengin olması ise; iltihaplanmayı önlerken aynı zamanda kasların iyileşmesine de katkıda bulunuyor.
MUZ
Demir, lif, potasyum, folat ve C vitamini yönünden zengin olmasının yanı sıra yoğun bir antioksidan içeriği bulunuyor. Sadece glikojen seviyelerinin yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda vücut terlediğinde kaybettiği bir elektroliti de sağlar. Kas iyileşmesini destekleyen muz, aynı zamanda kalp sağlığını iyileştiren potasyum da içerir.
BALIK
Kas yapısını en iyi geliştiren gıdalar arasında bulunan balık, yüksek orada omega-3 yağ asitleri sayesinde kaslarda iyileşme sağlarken aynı zamanda düzenli olarak bir protein kaynağı sunar. Somon, kefal, mezgit gibi balıklar oldukça etkili bir şekilde kas yapımını iyileştiriyor.
TURUNÇGİLLER
Narenciyeler, yoğun miktarda C vitamini sayesinde kasların iyileşmesini destekliyor, iltihaplanmayı azaltıyor. Ayrıca kemik sağlığın ve bütünlüğünü koruyan bu meyveler, kas ve iskelet sisteminde yenilenmeyi tetikleyerek genel sağlığı büyük oranda iyileştiriyor.
ZERDEÇAL
Bu baharat, bin yılı aşkın süredir Asya'da kullanılan ve oldukça sağlık yararı olduğu bilinen besinler arasında yer alıyor. Günümüzde zerdeçal latte olarak bilinen zerdeçallı süt, en iyi kas destekleyicilerden biri. Antiseptik olması sayesinde vücuttaki toksinleri atmasının yanı sıra iltihaplanmalara karşı koruyucu etkisi sayesinde kaslarınızı büyük oranda yenileyebiliyor.