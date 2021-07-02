Kasları kuvvetlendiren besinler nelerdir?

Kaç yaşında olursanız olun kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlü ve sağlıklı tutmak için doğru beslenmeye odaklanmak için asla geç değildir. Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin yiyecekler yiyerek kemik erimesini önlemeye yardımcı olabilir ve protein alımıyla da kendinize hem güç hem de enerji sağlayabilirsiniz. Proteinlerin yanı sıra vücudunuz, hem kas glikojen (karbonhidrat) depolarını dengelemek hem de insülini artırarak amino asitleri (proteinler) kaslara aktarmak için karbonhidrat gibi birçok başka besine de ihtiyaç duyar. Daha fazla kalori almak için kas yapıcı yiyecekler yiyin ve yağsız kaslar kazanmak için düzenli olarak egzersiz yapın.

KAS KÜTLESİ KAZANMAK İÇİN GEREKLİ BESİNLER &NBSP;