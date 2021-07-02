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Kasları kuvvetlendiren besinler nelerdir?

Kuvvet antrenmanları kas gücü ve dayanıklılığı oluşturmak için harikadır ancak kaslarınızı doğru beslemezseniz yapılan antrenmanlar çok bir fark yaratmayacaktır. Tıpkı kemiklerinizin D vitamini ve kalsiyuma ihtiyacı olduğu gibi, kaslarınızın da güçlü ve sağlıklı kalması için proteine ihtiyacı vardır. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 02.07.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 12:38
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KASLARI KUVVETLENDİREN BESİNLER NELERDİR?

Kaç yaşında olursanız olun kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlü ve sağlıklı tutmak için doğru beslenmeye odaklanmak için asla geç değildir. Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin yiyecekler yiyerek kemik erimesini önlemeye yardımcı olabilir ve protein alımıyla da kendinize hem güç hem de enerji sağlayabilirsiniz. Proteinlerin yanı sıra vücudunuz, hem kas glikojen (karbonhidrat) depolarını dengelemek hem de insülini artırarak amino asitleri (proteinler) kaslara aktarmak için karbonhidrat gibi birçok başka besine de ihtiyaç duyar. Daha fazla kalori almak için kas yapıcı yiyecekler yiyin ve yağsız kaslar kazanmak için düzenli olarak egzersiz yapın.

KAS KÜTLESİ KAZANMAK İÇİN GEREKLİ BESİNLER &NBSP;

  • Yağsız organik etler
  • Balık
  • Derisiz doğal/organik Tavuk/hindi
  • Yoğurt/yağsız süt/peynir (lor)
  • Yumurta
  • Fıstık ve badem ezmesi
  • Baklagiller (mercimek/nohut)
  • Whey protein
  • Buğday ruşeymi
  • Yulaf ezmesi
  • Tam tahıllar (esmer pirinç/kinoa/arpa/tam buğday)
  • Meyve ve sebzeler (organik/doğal)
  • Sağlıklı yağlar (avokado, keten tohumu, badem, kabak çekirdeği, kaju, ceviz)
  • Soya (tofu/tempeh/edamame)

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