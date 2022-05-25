Kefir ve yoğurt nasıl kullanılır? Ne kadar tüketmeliyiz?

Bunun sebebi fermantasyon sürecinin laktoz içeriğini azaltmasıdır. Bir kişi ilk olarak kültürlerini kullanarak evde kendi yoğurdunu veya kefirini yapabilir. Kişi sütü kefir taneleri kullanarak fermente ettikten sonra süzer ve taneleri çıkarır. Bir sonraki mayalama işleminde kullanmak üzere taneleri saklar.

Kişiler kefir ve yoğurdu olduğu gibi yiyebilir veya içebilirler. Bununla beraber ürünleri smoothi yada kahvaltılık tahıllara ekleyebilirler. Kefir veya yoğurdu ısıtmamak oldukça önem arz eder bunun sebebi bu süreç faydalı bakterileri yok edebilir. İnsanlar fermente süt ürünlerini her zaman buzdolabında tutmalı ve ambalajın üzerindeki son kullanma tarihinden sonra kullanmamalıdır.

YAN ETKİLERİ

Kefir ve yoğurt gibi fermente gıdalar histamin adı verilen yüksek miktarda madde içerir. Bazı insanlar histamine karşı toleranssızdır ve aşağıdaki gibi semptomları yaşayabilir:

*Baş ağrıları

*Cilt tahrişi

*İshal

Bir kişi histamine karşı toleransı düşük ise rahatsız edici semptomlardan herhangi birine sahipse yoğurt ve kefirden kaçınmaları en iyisi olabilir. Bazı insanlar probiyotik içeren yiyecekleri ilk kez tükettiklerinde gaz ve şişkinlik yaşayabilirler. Kişinin bağırsağı yeni gıdalara alıştığında bunlar azalır. Fermente gıdaların bağışıklık sistemi üzerinde bir etkisi olabilir, bu nedenle bağışıklık düzenleyici ilaçlar alan kişiler yeni ürünler denemeden önce bir doktora danışmalıdır.

SONUÇ OLARAK;

Kefir ve yoğurt bir kişinin diyetinde çok sağlıklı olabilir. İçerdiği daha çeşitli bakteri ve mayalardan dolayı kefirin yoğurttan daha fazla sağlık faydası olabilir. İnsanlar marketlerden uygun ürünler satın alma veya evde kendi kefir veya yoğurt yapma seçeneklerine sahiptir, bu daha uygun maliyetli olacaktır. Zamanla yoğurt ve diğer kültürlü süt ürünleri üretimi, temel prosedürlerden daha kontrollü süreçlere dönüştü. Bakterilerin ve insan mikrobiyomunun bilimsel anlayışındaki ilerlemeler, şirketlerin insanların sağlığına fayda sağlamak için yeni ürünler geliştirebileceği anlamına gelir. Fermente gıdaları ilk kez deneyen bir kişi herhangi bir yan etki riskini azaltmak için bunu yavaş yavaş yapmalıdır.