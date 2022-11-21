Kısa sürede kilo verdiren detoks tarifi!

Gün içerisinde en az 2 litre su tüketmeye ve 40-45 dakikalık orta tempolu yürüyüşler yapmayı ihmal etmememiz gerektiğini de dipnot olarak belirtiyor.

DETOKS 1

Sabah 09.00

2 adet haşlanmış yumurta

5 adet zeytin

Bol yeşillik

1 dilim esmer ekmek (25 gram)

1 fincan yeşil çay

ÖĞLE 12.00

120 gram ızgara tavuk göğsü

1 kase cacık

1 şişe sade maden suyu

ARA 15.00

1 fincan detoks çayı

2 tüm ceviz

AKŞAM 18.00

6 yemek kaşığı fırınlanmış kabak

4 yemek kaşığı yoğurt

GECE 21.00