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Kısa sürede kilo verdiren detoks tarifi!

Yazın deniz kenarında yapılan kaçamakların ardından çoğumuz kışa fazla kilolarıyla giriyor. Kışa yavaş yavaş geçerken kim fazla kilolarından kurtulmak ister? Diyetisyen Rıdvan Arslan, sizlere özel hazırladığı 2 ayrı detoks programıyla birlikte tam da bu dönemde ihtiyacımız olan detoks çayı tarifini bizlerle paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:17
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KISA SÜREDE KİLO VERDİREN DETOKS TARİFİ!

Gün içerisinde en az 2 litre su tüketmeye ve 40-45 dakikalık orta tempolu yürüyüşler yapmayı ihmal etmememiz gerektiğini de dipnot olarak belirtiyor.

DETOKS 1

Sabah 09.00

  • 2 adet haşlanmış yumurta
  • 5 adet zeytin
  • Bol yeşillik
  • 1 dilim esmer ekmek (25 gram)
  • 1 fincan yeşil çay

ÖĞLE 12.00

  • 120 gram ızgara tavuk göğsü
  • 1 kase cacık
  • 1 şişe sade maden suyu

ARA 15.00

  • 1 fincan detoks çayı
  • 2 tüm ceviz

AKŞAM 18.00

  • 6 yemek kaşığı fırınlanmış kabak
  • 4 yemek kaşığı yoğurt

GECE 21.00

  • 1 fincan detoks çayı
  • 2 adet kuru kayısı
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