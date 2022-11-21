Kısa sürede kilo verdiren detoks tarifi!

Gün içerisinde en az 2 litre su tüketmeye ve 40-45 dakikalık orta tempolu yürüyüşler yapmayı ihmal etmememiz gerektiğini de dipnot olarak belirtiyor.
DETOKS 1
Sabah 09.00
- 2 adet haşlanmış yumurta
- 5 adet zeytin
- Bol yeşillik
- 1 dilim esmer ekmek (25 gram)
- 1 fincan yeşil çay
ÖĞLE 12.00
- 120 gram ızgara tavuk göğsü
- 1 kase cacık
- 1 şişe sade maden suyu
ARA 15.00
- 1 fincan detoks çayı
- 2 tüm ceviz
AKŞAM 18.00
- 6 yemek kaşığı fırınlanmış kabak
- 4 yemek kaşığı yoğurt
GECE 21.00
- 1 fincan detoks çayı
- 2 adet kuru kayısı