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Posa tüketmek birçok açıdan fayda sağlıyor!

"Posa, besinlerin midemizde sindirilmeyen selüloz kısmıdır. Şu anda dünyada posa tüketimi oldukça azdır. Posanın tüketilmesinin yüksek olması kalp-damar sağlığından, kilo vermeye, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye kadar yararları bulunur." diyen Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi: 06.12.2021 10:44
POSA TÜKETMEK BİRÇOK AÇIDAN FAYDA SAĞLIYOR!

KİLO VERMEK İÇİN POSA BESLENMESİ

*Meyve, sebze her ana ve ara öğünde olmalıdır. Meyvelerde özellikle kabuklu tüketilmelidir. Sebzelerinizi ister yemek olarak isterseniz salata olarak tercih edebilirsiniz.

*Tam tahıllı ekmekler, yulaf, bulgur, kinoa gibi karbonhidrat grubu posa oranından son derece zengindir.

*Bağırsak sağlığınızın özellikle korunması açısından kuru baklagiller en büyük dikkat edilmesi gereken posa grubudur.

*Kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber günlük 25 gram posa alımı optimal seviyedir.

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