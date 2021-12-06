Posa tüketmek birçok açıdan fayda sağlıyor!

KİLO VERMEK İÇİN POSA BESLENMESİ

*Meyve, sebze her ana ve ara öğünde olmalıdır. Meyvelerde özellikle kabuklu tüketilmelidir. Sebzelerinizi ister yemek olarak isterseniz salata olarak tercih edebilirsiniz.

*Tam tahıllı ekmekler, yulaf, bulgur, kinoa gibi karbonhidrat grubu posa oranından son derece zengindir.

*Bağırsak sağlığınızın özellikle korunması açısından kuru baklagiller en büyük dikkat edilmesi gereken posa grubudur.

*Kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber günlük 25 gram posa alımı optimal seviyedir.