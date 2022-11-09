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Saatlerce tıka basa yemiş gibi tok tutuyor! Bu besini tüketenler fazla kilo nedir bilmiyor...

Kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan beyaz lahana,zengin mineraller,vitaminler ve güçlü içerikleri açısından mucizevi besinlerden biridir. Sulu yemeği,salatası,turşusuna kadar yapılabilen beyaz lahana sofralarda yerini alması gereken değerli bir besindir ve mutlaka tüketilmelidir.

Giriş Tarihi: 09.11.2022 16:14
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SAATLERCE TIKA BASA YEMİŞ GİBİ TOK TUTUYOR! BU BESİNİ TÜKETENLER FAZLA KİLO NEDİR BİLMİYOR...

İçeriğinde bulundurduğu kükürtlü bileşikler, A, C ve K vitaminleri sayesinde antioksidan özelliği oldukça güçlü bir sebze olan beyaz lahana pek çok hastalığa ,kansere karşı koruyucu etki yapması, enfeksiyonlara karşı koruması, sinir sistemini koruması ve bağışıklığı güçlendirmesi ile öne çıkıyor.

Kalorisi oldukça az olan beyaz lahana lif zenginliği ve tok tutması özelliğiyle de diyetlerin vazgeçilmezi.Ayrıca güçlü bir kalsiyum kaynağı olduğu için kemik sağlığını korur.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Cilt kırışıklıklarını düzelmesine katkı sağlar ve yaşlanmayı önler.Bunların dışında kansızlığı giderir ve kan şekeri değerini dengeye sokar. Beyaz lahana pişerken ortaya verdiği kötü kokuya , pişerken beklerken ve işlemden geçtikçe azalan c vitaminine rağmen faydası ve lezzetiyle sofralarda yerini alıyor.Ancak beyaz lahana kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler ve hipotroidi hastaları tarafından dikkatli tüketilmelidir.

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