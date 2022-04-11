Sağlıklı sandığınız en sinsi yiyecek: Göbek yağını artırıyor!

Sıcak havalar yaklaştıkça, birçok insanın yeni ve sağlıklı hedefler belirlemeye ilgi duyduğu görülüyor. Özellikle göbek bölgesini eritmeye çalışan biriyseniz, karın yağlanmasına fazlasıyla katkı sağlayan bu yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Bu yiyeceklerin neler olduğunu sizler için araştırdık…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 12:22

Göbek yağını eritmek, sizi daha fazla sağlık komplikasyonlarından kurtarabilecek bir hedeftir. Bunun neden; viseral yağ olarak da bilinen karın yağının, karın organlarınızın etrafında büyüyen tip olması ve uzun süre çok fazla taşınması durumunda diyabet ve kalp hastalığı gibi şeylere yol açabilmesidir.

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN İşlenmiş yiyecekler yemek, karın yağına hızlı bir katkıda bulunabilir. Ancak diyetisyenler aynı zamanda fark yaratanın porsiyon boyutları olduğunu söylüyor. Yapılan son araştırmalara göre fast food ve çikolata gibi gıdaların porsiyon boyutlarının büyük olması artan karın bölgesinin yağlanmasında büyük rol oynuyor.