Sağlıklı sandığınız en sinsi yiyecek: Göbek yağını artırıyor!

Göbek yağını eritmek, sizi daha fazla sağlık komplikasyonlarından kurtarabilecek bir hedeftir. Bunun neden; viseral yağ olarak da bilinen karın yağının, karın organlarınızın etrafında büyüyen tip olması ve uzun süre çok fazla taşınması durumunda diyabet ve kalp hastalığı gibi şeylere yol açabilmesidir.
İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN
İşlenmiş yiyecekler yemek, karın yağına hızlı bir katkıda bulunabilir. Ancak diyetisyenler aynı zamanda fark yaratanın porsiyon boyutları olduğunu söylüyor. Yapılan son araştırmalara göre fast food ve çikolata gibi gıdaların porsiyon boyutlarının büyük olması artan karın bölgesinin yağlanmasında büyük rol oynuyor.
FISTIK EZMESİNİ FAZLA TÜKETMEK
Fıstık ezmesi besin açısından kesinlikle zengin bir besindir. Ancak tüm çeşitler aynı beslenme profilini oluşturmuyor. Bazı üreticiler, lezzet ve dokuyu geliştirmek için; şeker, bal ve hatta çikolata gibi ilave maddeler kullanmayı tercih ediyor. Bunlar, tek bir porsiyon fıstık ezmesinde kalori ve yağda hızlı bir artışa yol açıyor.
KALİTESİZ YOĞURT SEÇİMİ
Yoğurdun kalitesi kilo verme çabalarınıza katkıda bulunup bulunmama konusunda önemli bir rol oynuyor. Yüksek yağ veya şeker ilavesi, diğer tatlandırıcılarla yapılan yoğurtlar karın yağını artırabilir. Satın almadan önce yoğurdunuzun besin profiline bakmak, sade veya doğal tatlandırıcılarla yapılmış olanı tercih etmeniz önemlidir. Ayrıca protein açısından daha zengin olanı tercih etmelisiniz. Çünkü bu sizi daha uzun süre tok tutmaya ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olacaktır.
YETERSİZ UYKU UYUMAK
Teknik olarak bir yeme alışkanlığı olmasa da, kalitesiz uyku ve yüksek stres durumunda kalmak, gün boyunca yeme alışkanlıklarınızı ve yiyecek seçimlerinizi etkileyebilir. Aynı zamanda stres hormonu kortizol seviyeleri nedeniyle karın yağını artırabilir. Yapılan araştırmalar; stresliyken zararlı yiyecekleri fazla tüketildiğini ve uykusuzluğun da ruh halinizi etkileyebileceğini, bunun sonucunda da birçok insanı yüksek şekerli, yağlı ve işlenmiş yiyecekleri fazla yemeye teşvik edebileceğini söylüyor.