Tığ gibi incecik olacaksınız! Vücuttaki yağlara meydan okuyan lahana çorbası tarifi

Sacred Kalp Hastanesi diyeti ya da Mayo Clinic diyeti olarak da bilinen lahana çorbası diyeti ilk olarak önemli operasyonlara girecek olan hastalara ameliyat öncesi hızlı kilo verdirmek için geliştirilmiştir. Bu çorbanın oldukça faydalı ve kilo vermedeki etkisi gözlemlendikten sonra günlük hayatta da uygulanan bir diyet şekline dönüşmesi ise beklenmedik bir sürpriz oldu. Birçok kişi tarafından uygulanan bu diyet, tüm dünyanın favorileri arasında yer alıyor. Fakat her insanın bedeninin eşsiz olduğu düşünülürse, kendi bedeninize uygun bir diyet seçmeniz önemlidir. Bu nedenle bu diyeti uygulamadan önce istenmeyen risklerle karşılaşmamak için mutlaka doktora veya uzman bir diyetisyene danışmanız gerekir.