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Tığ gibi incecik olacaksınız! Vücuttaki yağlara meydan okuyan lahana çorbası tarifi

Son zamanlarda oldukça popüler olan lahana çorbası diyeti, sebzenin faydalarından yararlanarak kalori açığı oluşturmaya ve buna bağlı olarak kilo kaybına odaklanıyor. Kısa sürede kilo vermeyi hedefleyenler tarafından sıklıkla uygulanan bu diyet, lahananın en lezzetli şekilde çorbasının yapılması ile devam ettiriliyor.

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Giriş Tarihi: 06.04.2022 13:26
Tığ gibi incecik olacaksınız! Vücuttaki yağlara meydan okuyan lahana çorbası tarifi

Sacred Kalp Hastanesi diyeti ya da Mayo Clinic diyeti olarak da bilinen lahana çorbası diyeti ilk olarak önemli operasyonlara girecek olan hastalara ameliyat öncesi hızlı kilo verdirmek için geliştirilmiştir. Bu çorbanın oldukça faydalı ve kilo vermedeki etkisi gözlemlendikten sonra günlük hayatta da uygulanan bir diyet şekline dönüşmesi ise beklenmedik bir sürpriz oldu. Birçok kişi tarafından uygulanan bu diyet, tüm dünyanın favorileri arasında yer alıyor. Fakat her insanın bedeninin eşsiz olduğu düşünülürse, kendi bedeninize uygun bir diyet seçmeniz önemlidir. Bu nedenle bu diyeti uygulamadan önce istenmeyen risklerle karşılaşmamak için mutlaka doktora veya uzman bir diyetisyene danışmanız gerekir.

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet orta boy beyaz lahana
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 adet orta boy havuç
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1/2 tatlı kaşığı acı biber salçası
  • 5 su bardağı sıcak içme suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • ½ çay kaşığı pulbiber
  • ½ çay kaşığı kimyon

NASIL YAPILIR?

  • Lahanayı ikiye kesin ve sert kök kısmını alın.
  • Yıkadıktan sonra oldukça ince olacak şekilde doğrayın.
  • Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin, havucu rendeleyin.
  • Derin bir tencereye zeytinyağı koyup kızdırın.
  • Ardından soğanları ekleyerek soteleyin.
  • Un ve acı biber salçasını da ekleyip kısık ateşte kavurun.
  • Sıcak tavuk suyunu ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.
  • Sonrasında rendelenmiş havuç ve ince ince kıyılmış beyaz lahanayı da ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın.
  • Kaynayınca tuz ve baharatları ekleyin.
  • Çorbayı 30 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın ve on dakika dinlendirdikten sonra servis edin.
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