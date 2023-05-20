Yağ yakımını katbekat artırıyor! Diyetisyenlerin "her gün tüketin" dediği zayıflatan besin

İyi bir yağ yakımı için sağlıklı ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, kaliteli ve yeterli uyku ve düzenli egzersiz şart. Bu düzene bir de yağ yakımınızı artıracak besinleri eklerseniz metabolizma hızınızı da artırarak yağ yakım sürecini kolaylaştırabilirsiniz. İşte o besinler...