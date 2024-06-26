Yaz boyu ferahlatacak o vitamin deposu...

Yaz sebzeleri ve meyveleri vücudun ihtiyacı olan vitamin ile mineralleri karşılamak için mükemmel birer kaynak olarak gösteriliyor. Uzman Diyetisyen Gülşah Akyılmaz, “Özellikle karpuz, salatalık, domates, marul gibi su içeriği yüksek besinleri tercih edin. Salatalar, taze meyve tabakları ve hafif atıştırmalıklar yazın favorisi olmalı” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 26.06.2024 14:16 PAYLAŞ ABONE OL

Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvıyı telafi etmek için su tüketimini artırmanın şart olduğunu vurgulayan Gülşah Akyılmaz, "Günde en az 2-2,5 litre su içmeyi hedefleyin. Su tüketimini daha cazip hale getirmek için içine limon, nane veya meyve dilimleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, su içeriği yüksek yiyecekler tüketmek de hidrasyon seviyenizi korumanıza yardımcı olur" diye konuştu.



Yaz aylarında yapılan dış mekan aktivitelerinin fiziksel sağlığa iyi geldiğine değinen Gülşah Akyılmaz, "Sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yürüyüş, koşu, bisiklet sürme veya yüzme gibi aktivitelerle formda kalabilirsiniz. Düzenli egzersiz, kilo kontrolü sağlarken aynı zamanda enerjinizi artırır" şeklinde konuştu.