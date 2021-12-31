Yılbaşı akşamı sonrası gaz şişkinliği yaşarsanız...

Yeni yılı kutlarken nasıl bir akşam geçirdiğimiz kadar ertesi güne nasıl uyandığımız da önemlidir. Gece boyunca besin tüketiminin devam etmesi ertesi güne şişkinlik, gaz gibi mide problemleri , ciddi baş ağrıları, halsizlik, sindirim sıkıntıları ile uyanmaya sebep olur.

Gece eğlenmenin vermiş olduğu yorgunluğu tüm gün uyuyarak kapatmaya çalışmayın. Vücudunuz uyandıktan sonra hormonal sisteminiz daha farklı çalışmaya başladığı için güzel bir kahvaltı ile enerjinizi toparlayabilirsiniz.

Özellikle kahvaltıda size gün boyu yorgunluk hissini unutturacak ve vücudunuzu temizleyecek antioksidan içeriği yüksek kırmızı biber, ananas, kivi, yaban mersini, maydanoz gibi besinlere yer vermelisiniz.

Kahvaltıda peynirli kırmızı biberli bir omlet ile metabolizmanızı hızlandırmak için bir adım atarken yüksek c vitamini ve protein ile vücudunuzu uyandırmış olacaksınız.

Sabah yapılan güzel bir kahvaltıdan sonra güne hafif öğünlerle devam edin. Mideyi rahatlatmak adına detoks çaylarının yanı sıra zeytinyağlı sebze yemekleri ve salatalar ile hafif öğün planı yapın ve midenizi yormayın.

1 Ocak'ta yılbaşı gecesinin yorgunluğunu atmak için midenize ve bedeninize zaman tanıyın. Mide bulantıları , şişkinlik ve sindirim problemlerini ortadan kaldırmak için kendinize sindirim sisteminizi rahatlatacak çaylar hazırlayabilirsiniz.

Yılbaşı'nın ertesi günü vücudunuz yeni güne adapte olurken hareketsiz kalmayın. Gün içinde dinlenip biraz toparlandıktan sonra yarım saatlik temiz havada yapacağınız bir yürüyüş vücudunuzun yenilenmesini ve canlanmasını sağlayacaktır.

31 Aralık günü akşam çok yemek için kendinizi gün içinde aç bırakmayın. Bu vücudunuzun daha fazla yağ depolamasına sebep olacaktır. Gün içinde sabah daha yoğun olmak kaydıyla akşama doğru hafifleyen bir beslenme programı takip etmeniz yılbaşı akşamını daha dengeli geçirmenize yardımcı olur.

1 Ocak'ta gün içinde beslenmenizde karbonhidratlardan mümkün olduğunca uzak durarak sebze ağırlıklı hafif bir gün geçirmenizi sağlar. Potasyum içeriği yüksek ıspanak, avokado, somon, kereviz gibi sebzeleri beslenmenize eklemelisiniz. Bu sayede yıl başı gecesi tüketilen tuzlu besinlerden alınan sodyumun atılması kolaylaşır, kasların doğru çalışması ,kanın asit-baz dengesinin yeniden düzenlenmesinde önemli rol oynayacak.