Yüksek tansiyona etkilerine inanamayacaksınız! İşte şifa kaynağı 6 gıda…

SÜT VE YOĞURT ÇOK FAYDALI Süt ve süt ürünlerini seviyorsanız çok şanslısınız! Süt ve yoğurt , her ikisi de sağlıklı kemikler için gerekli olan protein ve kalsiyum açısından zengindir. Ayrıca kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum içerirler.

AVOKADO Avokado, birçok yönden mucizevi bir besindir ve kan basıncı seviyenizi düzene sokmaya yardımcı olur. Kalbe bol miktarda vitamin taşır. Avokado elektrolit dengemize yardımcı olan ve kan basıncını düşüren zengin bir potasyum kaynağıdır. Potasyum, kan damarlarını gevşeterek kanın vücuttan daha az kısıtlayıcı geçişini sağlayan magnezyum ile aynı şekilde çalışır.