Yüksek tansiyona etkilerine inanamayacaksınız! İşte şifa kaynağı 6 gıda…

Özellikle yeme içme alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz. Cips ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmalısınız. Doğru besinleri almak ve sağlığınıza özen göstermek çok önemlidir. Kendinize ve sağlığınıza önem vermezseniz aksi halde kötü sonuçlara yol açabilir. İşte yüksek tansiyona iyi gelen 6 gıdayı sizler için araştırdık..
ISPANAK VE LAHANA TÜKETİN
Sağlığınız için ıspanak ve lahana çok faydalıdır. Özellikle de yüksek tansiyonu olanlar için. Magnezyum vücutta pek çok rol oynayan, hücresel düzeyde 600'den fazla işlev gören ve kan damarlarını rahatlatan nitrik oksit üretimini artırarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilen bir mineraldir. Bundan dolayı ıspanak ve lahana tüketmenin sağlığa etkileri yüksektir.
BALIK YEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN
Yüksek tansiyonu en iyi dengeleyen gıdalardan biri de balık. Somon ve Uskumru gibi balıklardan haftada iki kere tüketmeniz kalp sağlığınızı olumlu etkileyecektir. Yapılan araştırmalar, somon tüketmenin kan basıncına yardımcı olabileceğini ve yağsız balık türlerinden daha fazla etkiye sahip olduğunu buldu.
SÜT VE YOĞURT ÇOK FAYDALI
Süt ve süt ürünlerini seviyorsanız çok şanslısınız! Süt ve yoğurt , her ikisi de sağlıklı kemikler için gerekli olan protein ve kalsiyum açısından zengindir. Ayrıca kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum içerirler.
AVOKADO
Avokado, birçok yönden mucizevi bir besindir ve kan basıncı seviyenizi düzene sokmaya yardımcı olur. Kalbe bol miktarda vitamin taşır. Avokado elektrolit dengemize yardımcı olan ve kan basıncını düşüren zengin bir potasyum kaynağıdır. Potasyum, kan damarlarını gevşeterek kanın vücuttan daha az kısıtlayıcı geçişini sağlayan magnezyum ile aynı şekilde çalışır.
SARIMSAK
Sarımsak tüketmekten korkmayın, çünkü sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Aynı zamanda kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Sarımsak yüzyıllardır hastalıkların tedavisi için çeşitli amaçlarda kullanılan doğal bir ilaçtır. Yakın zaman da yapılan araştırmalar; sarımsak takviyelerinin kan basıncını düşürmede ve kardiyovaskülere yardımcı olmada etkili olduğu bulundu. Ayrıca yeterli miktarda B12 vitamini alımının, sarımsakla birleştiğinde sağlığa yüksek oranda etkisinin olduğu açıklandı.