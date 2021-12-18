Yumurta tüketmenin bu faydası inanılmaz!

Kişilerin yaşamlarının sürmesi ve vücut fonksiyonlarını verimli hale getirmek için sağlıklı ve dengeli beslenme ihtiyaçları vardır. Günlük olarak enerji, karbonhidrat ve yağ alımımız yeterli, dengeli ve yüksek kalitede olmalıdır. Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 18.12.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 16:47

Yumurta ise gündelik yaşamımız da tükettiğimiz anne sütüne en yakın protein örüntüsüne sahiptir. En kaliteli protein içeriğine sahip olan yumurta günlük menü planlamalarımızda listenin başında gelir. Yumurta, besin değeri oranından son derece zengin içeriklidir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Yumurta içinde temel amino amitleri bulundurmaktadır. Yumurta yüksek oranda kolin ve A vitamini içermektedir. Çocuklarımızın sağlıklı, zinde olmasında ve enfeksiyondan korunmasında yardımcıdır. Beyin gelişimi ve hücre yenilenmesi için bebeklerde de 6 aydan itibaren ek besinlere geçişte anne sütünden sonra yumurta ilk başlanması gereken besinlerdendir. Demir emilimi eksikliğinde en iyi demir kaynaklarından olan yumurtaya beslenmenizde sıklıkla yer vermelisiniz. Yumurta ile demir depolarınızı doldurun.

Araştırmalara göre sabahları kahvaltıda yumurta tüketen bireylerin iştah kontrolünde tüketmeyen bireylere göre daha kontrollü oldukları çıkmıştır. Yumurta tüketen bireyler kilo kontrollerini sağlayarak obezite riskini de azaltmış olmaktadır. Güne kaliteli protein ile başlamak en doğru olanıdır. Kahvaltıda zaman yetersizliğinden çoğu zaman pratik kahvaltılara yönelme oluyor. Siz siz olun güne sağlıklı ve formda tutan bir kahvaltı ile başlayın. Öğle ya da akşam yemeklerinizde de yumurtalı pratik tarifler geliştirebilir kaliteli protein olan yumurtayı tüketebilirsiniz. Ispanak yemeği, menemen, çılbır yumurta ekleyebileceğiniz pratik yemekler arasında yer almaktadır.