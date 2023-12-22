Bebek gibi cildin sırrı! Bu 3 malzeme cildi ışıl ışıl yapıyor...

Cildinizi yumuşatabilmek için en etkili yollardan birisi peeling uygulamaktır. Peeling sayesinde cildinizi yumuşatmanın yanı sıra pürüzsüz bir hale de getirebilirsiniz.

Peelingin uygulanışı ise şöyle;

Peelingle cildinizde yer alan ölü hücreleri ve kiri ortadan kaldırabilirsiniz. Bu sayede cildinizi temizleyerek parıldamasını sağlayabilirsiniz.

Bu peeling için 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım yemek kaşığı kadar limon suyuna ihtiyacınız var. Hazırlayabilmek için ilk olarak bir karıştırma kabının içerisine malzemeleri ekleyerek karıştırın. Ardından yüzünüze dairesel olacak hareketlerle uygulayıp 10 dakika boyunca bekletin. 10 dakikanın sonunda yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

Uygulayabileceğiniz bir diğer peeling ise şöyle;