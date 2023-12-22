Bebek gibi cildin sırrı! Bu 3 malzeme cildi ışıl ışıl yapıyor...

Cildinizi yumuşatabilmek için en etkili yollardan birisi peeling uygulamaktır. Peeling sayesinde cildinizi yumuşatmanın yanı sıra pürüzsüz bir hale de getirebilirsiniz.
Peelingle cildinizde yer alan ölü hücreleri ve kiri ortadan kaldırabilirsiniz. Bu sayede cildinizi temizleyerek parıldamasını sağlayabilirsiniz.
Peelingin uygulanışı ise şöyle;
Bu peeling için 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım yemek kaşığı kadar limon suyuna ihtiyacınız var. Hazırlayabilmek için ilk olarak bir karıştırma kabının içerisine malzemeleri ekleyerek karıştırın. Ardından yüzünüze dairesel olacak hareketlerle uygulayıp 10 dakika boyunca bekletin. 10 dakikanın sonunda yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.
Uygulayabileceğiniz bir diğer peeling ise şöyle;
YOĞURT VE TUZ
Yoğurt ve tuz kullanarak uygulayabileceğiniz bu peeling için ilk olarak bir kasenin içerisine az miktarda yoğurt ekleyin. Ardından içerisine 1 yemek kaşığı ince biçimde deniz tuzu ilave ederek karıştırın. Daha sonra yüzünüze uygulayıp 20 dakika boyunca bekleyin. 20 dakikanın sonunda yüzünüzü ılık suyla yıkayın.
Cildin yumuşamasını sağlayan diğer yöntemler nelerdir?
NEMLENDİRİCİ KULLANIN
Cildinizi yumuşatabilmek için bir diğer yol ise nemlendirme işlemidir. Bu sayede cildinizin pürüzsüz bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Nemlendirici sayesinde cildi gerekli olan nem seviyesine getirebilir ve cildinizi canlı bir görünüme kavuşturabilirsiniz.
SUYUN ISISINA DİKKAT EDİN
Yüzünüzü sıcak suyla yıkamak, cildin yumuşak olmasına ve pürüzsüz görünmesine destek olan katmanın erimesine yol açabilir. Bu nedenler yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmamaya dikkat edin.
UYARI: Bu yöntemleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.