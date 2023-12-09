Cildi siyah noktalardan arındırıyor! İçi dolu gözenekleri 10 dakikada pürüzsüz hale getiriyor

Ciltte yer alan foliküllerin tıkanması sonucunda siyah nokta oluşur. Siyah nokta, cinsiyet fark etmeksizin herkeste görülebilir. Genellikle yüzde yer almasının yanı sıra omuzlarda, sırtta ve kollarda da yer alabilir.

Limon suyunun içeriğinde yer alan alfa-hidroksi asit, ölü cildi arındırır ve tıkanmış gözeneklerin açılmasını sağlar.

Ayrıca limon suyunun içeriğinde yer alan C vitamini, kolajen üretimini destekler. Böylece cildin sağlıklı olmasında rol oynar.

Limonlu maskeyi hazırlayabilmek için ilk olarak bir limonu ikiye bölün ve yarısını bir kaseye sıkın. Ardından limon suyunun içerisine pamuk batırarak siyah noktaların yer aldığı bölgeye uygulayın. 10 dakika boyunca kuruması için bekleyin. 10 dakikanın sonunda cildinizi soğuk suyla yıkayın. Bu maskeyi günde sadece 1 kere olacak biçimde uygulayın.

Siyah noktaları temizleyen diğer maskeler ise şöyle;

BAL MASKESİ

Balın antiseptik özelliği bulunur bu sayede ciltte yer alan bakteri ve siyah noktaları yok etmeyi sağlar.

Bal maskesi için ilk olarak ısıya dayanaklı bir kasenin içerisine az miktarda bal ekleyin. Ardından kaseyin sıcak suyun içerisine yerleştirip ılık bir kıvama gelmesini sağlayın. Bal ılındığı zaman siyah noktaların bulunduğu bölgeye sürün.

KARBONAT MASKESİ

Karbonat maskesi sayesinde gözeneklerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin üzerine de yarım limonun suyunu sıkın. Ardından karıştırarak macun kıvamına gelmesini sağlayın. Karışım macun kıvamına geldiği zaman cildinizde siyah noktaların yer aldığı bölgeye sürün ve 15 dakika boyunca bekletin. 15 dakikanın sonunda soğuk suyla yüzünüzü temizleyin.

UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin bu maskeleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışması tavsiye edilir.