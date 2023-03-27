Cildinizdeki bu değişime dikkat! Ramazan’da iki kat daha fazla...

Sıcak hava ve güneş ışınları gibi faktörlerin etkisi ile yazın kuruyan ciltler, Ramazan ayında uzun saatler süren açlık susuzluk nedeniyle daha da yıprandığı belirtildi.



Uzun süre susuz kalan cildin nemini kaybettiğine dikkat çeken Çekinmez, "Ayrıca iftarda ve sahurda vücut için gerekli gıdaları tam alamamak ve yetersiz uyku cildi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle iftardan sonra bol su içilmeli, meyve ve sebze tüketmeye özen gösterilmelidir. Ancak cilt için gerekli nem oranını korumak için sadece su içmek yeterli olmamaktadır. Öncelikle hücrelerde meydana gelecek hasarı önlemek gerekmektedir. Bu dönemde nemlendiriciler kurtarıcı rolü üstlenmektedir. Cildin gün boyu nemli ve yumuşak kalmasını sağlayan ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Nemlendiriciler ayrıca yıpranmaya karşı da koruyucu bir kalkan oluşturmaktadır" dedi.