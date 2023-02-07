Cilt bakımınızı etkili hale getirmek için 10 ipucu: Bunları eksik etmeyin!

Güzel, ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmayı herkes ister. Fakat gün içerisinde yaptığımız birçok bakım hatası cildimizde fazlasıyla hasar bırakıyor. Bu hasarlar yüzünden de yaptığımız bakımlar etkisiz hale geliyor. Peki cilt bakımını etkili hale getiren yöntemler neler? İşte detaylarını sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:42 PAYLAŞ ABONE OL

Kusurlu bir cildi makyajla kapatamazsınız. Aksine makyaj ile cildi daha çok yorarsınız. Dinlendirmek için rutin olarak bakımlar yaparız. Bu bakımları daha da etkili hale getirmek ister misiniz? O halde gelin genç bir cilde sahip olacağımız 10 ipucuya birlikte bakalım...

NEMLENDİRİCİYİ EKSİK ETMEYİN Cilt bakımınızı ciddi şekilde etki edecek seçenekler var. Bunlardan biri cildi nemlendirmek. Cildinizin çok yağlı olduğunu düşünseniz bile nemlendiriciyi eksik etmeyin. Kulağa mantıksız geliyor ancak, nemlendiriciyi atlamak cildin daha fazla yağ üretmesine neden oluyor. Cilt güzelliğinizi korumanız için mutlaka cildinizi nemlendirmeniz gerekiyor.