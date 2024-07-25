Dermatologdan bebek gibi bir cildin sırrı! "Haftada bir kez..."

Yüzme, terleme veya havlu ile kurulanma sonrasında da tekrar edilmelidir. Güneş kremi sadece yüz bölgesine değil, vücudun açıkta kalan tüm bölgelerine uygulanmalıdır. Kulaklar, boyun, eller, ayaklar ve dudaklar da korunmalıdır. Dudaklar için SPF içeren dudak balsamları kullanılabilir. Hassas ciltler için parfümsüz ve hipoalerjenik güneş kremleri tercih edilmelidir. Yağlı ciltler için su bazlı ve jel formüller, kuru ciltler için ise nemlendirici özellikli kremler uygundur. Bebekler ve küçük çocuklar için özel formüle edilmiş güneş kremleri kullanılmalıdır. 6 aydan küçük bebekler doğrudan güneş ışığından korunmalı ve mümkünse gölgede tutulmalıdır."

"HAFTADA BİR KEZ PEELİNG YAPARAK ÖLÜ HÜCRELERİ TEMİZLEYİN" Kaldan, yaz aylarında cilt bakımı rutininin, cildin nem dengesini korumaya ve güneşin zararlı etkilerinden korunmaya odaklanması gerektiğine dikkati çekti. Yaz aylarında hafif ve su bazlı nemlendiriciler tercih edilmesi, ağır ve yağ bazlı ürünlerden kaçınılması gerektiğini aktaran Kaldan, "Cildi nazikçe temizlemek için köpük veya jel temizleyiciler kullanılabilir. Haftada bir kez yapılan peeling uygulamaları, cilt yüzeyindeki ölü hücreleri uzaklaştırarak daha canlı bir görünüm sağlar. Ayrıca yeterli su tüketimi de cildin nemini korumak için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.