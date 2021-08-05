Güneş koruyucular D vitamini almayı engeller mi? Uzman isim tek tek açıkladı!

Prof. Dr. Vefik Arıca: "Bunun yanında güneş ışıklarına kontrolsüz ve bilinçsiz maruziyet deri yaşlanması, lekeler ve alerjilere de sebep olabilir ve bu nedenle güneşten korunma ve güneş koruyucuları kullanma alışkanlığı kazanmak önemlidir." diye belirtti. İşte Prof. Dr. Vefik Arıca'nın güneş kremi ile ilgili o açıklamaları…
GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
Güneş koruyucu kremler ile ilgili merak edilen her şey… Güneşin faydaları saymakla bitmiyor ancak güneş yanıkları, deri kanseri oluşumu, ışığa bağlı alerjik hastalıklar ve ışığa bağlı cilt yaşlanması gibi riskleri de unutmamak lazım.
Deri kanserlerinin önlenebilen risk faktörlerinin başında korunmasız güneş maruziyeti gelir. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki güneş yanıkları, ileride gelişebilecek deri kanserleri açısından çok risklidir. Bunun yanında güneş ışıklarına kontrolsüz ve bilinçsiz maruziyet deri yaşlanması, lekeler ve alerjilere de sebep olabilir ve bu nedenle güneşten korunma ve güneş koruyucuları kullanma alışkanlığı kazanmak önemlidir.
Güneş kremi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler;
KİMLER GÜNEŞ KORUYUCU KREM KULLANMALI?
Güneş koruyucularını herkesin kullanması gerekir. Güneş koruyucu kullanımı güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruyarak cilt kanserini önlemeye yardımcı olur.
HANGİ GÜNEŞ KORUYUCUYU KREMLER KULLANILMALI?
NE ZAMAN GÜNEŞ KORUYUCU KULLANMAK GEREKİR?
Dışarıda olduğumuz her gün kullanmalıyız. Güneş yıl boyunca zararlı UV ışınları yayar. Bulutlu günlerde bile güneşin zararlı UV ışınlarının yüzde 80'ine kadar cildinize nüfuz edebilir. Kar, kum ve su güneş ışınlarına olan ihtiyacı arttırır çünkü güneş ışınlarını yansıtırlar.
NE KADAR VE NE SIKLIKTA KULLANMAK GEREKİR?
Açıkta kalan tüm cildi örtecek kadar güneş kremi uygulamak gerekir. Güneşten koruyucuların etkili olabilmeleri açısından bol miktarda kullanımları çok önemlidir. Güneşten koruyucuların UV'ye maruz kalan tüm alanlara yeterli kalınlıkta, katman oluşturacak şekilde ovalamadan uygulanması gerekir.
İdeal olarak kremler 2 mg/cm2 sürülmelidir. Bu miktar sadece yüz dikkate alındığında kabaca 1/3 çay kaşığı veya elinizin işaret ve orta parmağı boyunca miktar kadardır. Bu miktarın dörtte biri sürüldüğünde, ürünün koruyuculuğu 8 kat düşer. Güneşten koruyucular, güneşe maruziyet süresini uzatabilmek için kullanılmamalıdır; çünkü böyle bir kullanım bazı güneşten koruyucular tarafından filtre edilmeyen ya da daha az filtre edilen dalga boylarına maruziyeti artırabilir.
NE TÜR BİR GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER KULLANMAK GEREKİR?
En iyi güneş koruyucu tipi, tekrar ve tekrar kullanacağınız türdür. Sadece geniş spektrumlu (UVA ve UVB) koruma sağladığından, 30 veya daha yüksek SPF değerine sahip olduğundan ve suya dayanıklı olduğundan emin olun. Kullandığınız güneş koruyucu türü, kişisel tercih meselesidir ve korunacak olan vücut alanına ve derideki sorunlara (deri tipi, sorunları vb) göre değişebilir. Mevcut güneş koruyucu seçenekler arasında losyonlar, kremler, jeller, merhemler, stick ve spreyler bulunur.
GÜNEŞ KORUYUCULAR D VİTAMİNİ ALMAYI ENGELLER Mİ?
Güneş koruyucu kullanmak cildin D vitamini üretimini azaltabilir. Yeterli D vitamini almadığınızı düşünüyorsanız, doktorunuzla seçenekleri konuşabilirsiniz. Birçok insan, ihtiyaç duyduğu vitamin D'yi gıdalardan ve / veya vitamin takviyelerinden alabilir. Bu yaklaşım size, cilt kanseri riskinizi artırmadan ihtiyacınız olan D vitamini verir.
BUNLARI UNUTMAYIN!
Vücudunuzun bu kısımlarına krem sürmeyi unutmayın: Ayaklarınızın üst kısımlarına, boynunuza, kulaklarınıza ve başınızın üst kısmına uygulamayı unutmayın.
Dudakları unutmayın: Cilt kanseri dudaklarda da oluşabilir. Dudakları korumak için 30 veya daha yüksek SPF'li güneş koruyucu kremler kullanın.