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Güneş koruyucular D vitamini almayı engeller mi? Uzman isim tek tek açıkladı!

Yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak doğru bir tercih olacaktır. Peki güneş kremleri ile ilgili ne kadar bilgi sahibiyiz? Güneş kremi kullanırken nelere dikkat etmek gerekir? Prof. Dr. Vefik Arıca, güneş kremi kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri açıklayarak, çeşitli uyarılarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 05.08.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 11:16
Güneş koruyucular D vitamini almayı engeller mi? Uzman isim tek tek açıkladı!

Prof. Dr. Vefik Arıca: "Bunun yanında güneş ışıklarına kontrolsüz ve bilinçsiz maruziyet deri yaşlanması, lekeler ve alerjilere de sebep olabilir ve bu nedenle güneşten korunma ve güneş koruyucuları kullanma alışkanlığı kazanmak önemlidir." diye belirtti. İşte Prof. Dr. Vefik Arıca'nın güneş kremi ile ilgili o açıklamaları…

GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Güneş koruyucu kremler ile ilgili merak edilen her şey… Güneşin faydaları saymakla bitmiyor ancak güneş yanıkları, deri kanseri oluşumu, ışığa bağlı alerjik hastalıklar ve ışığa bağlı cilt yaşlanması gibi riskleri de unutmamak lazım.

Deri kanserlerinin önlenebilen risk faktörlerinin başında korunmasız güneş maruziyeti gelir. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki güneş yanıkları, ileride gelişebilecek deri kanserleri açısından çok risklidir. Bunun yanında güneş ışıklarına kontrolsüz ve bilinçsiz maruziyet deri yaşlanması, lekeler ve alerjilere de sebep olabilir ve bu nedenle güneşten korunma ve güneş koruyucuları kullanma alışkanlığı kazanmak önemlidir.

Güneş kremi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler;

KİMLER GÜNEŞ KORUYUCU KREM KULLANMALI?

Güneş koruyucularını herkesin kullanması gerekir. Güneş koruyucu kullanımı güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruyarak cilt kanserini önlemeye yardımcı olur.

HANGİ GÜNEŞ KORUYUCUYU KREMLER KULLANILMALI?

  • Güneş koruyucu kremler alırken UVA ve UVB ışınlarına karşı olmak üzere geniş spektrum koruması olmasına dikkat edin.
  • Güneş koruyucu kremler mutlaka suya dayanıklı olmalıdır.
  • Dışarı çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu kremler cilde sürülmelidir.
  • Dışardayken, her iki saatte bir uygulayın, ya da yüzdükten ya da terledikten hemen sonra tekrar kullanın.

NE ZAMAN GÜNEŞ KORUYUCU KULLANMAK GEREKİR?

Dışarıda olduğumuz her gün kullanmalıyız. Güneş yıl boyunca zararlı UV ışınları yayar. Bulutlu günlerde bile güneşin zararlı UV ışınlarının yüzde 80'ine kadar cildinize nüfuz edebilir. Kar, kum ve su güneş ışınlarına olan ihtiyacı arttırır çünkü güneş ışınlarını yansıtırlar.

NE KADAR VE NE SIKLIKTA KULLANMAK GEREKİR?

Açıkta kalan tüm cildi örtecek kadar güneş kremi uygulamak gerekir. Güneşten koruyucuların etkili olabilmeleri açısından bol miktarda kullanımları çok önemlidir. Güneşten koruyucuların UV'ye maruz kalan tüm alanlara yeterli kalınlıkta, katman oluşturacak şekilde ovalamadan uygulanması gerekir.

İdeal olarak kremler 2 mg/cm2 sürülmelidir. Bu miktar sadece yüz dikkate alındığında kabaca 1/3 çay kaşığı veya elinizin işaret ve orta parmağı boyunca miktar kadardır. Bu miktarın dörtte biri sürüldüğünde, ürünün koruyuculuğu 8 kat düşer. Güneşten koruyucular, güneşe maruziyet süresini uzatabilmek için kullanılmamalıdır; çünkü böyle bir kullanım bazı güneşten koruyucular tarafından filtre edilmeyen ya da daha az filtre edilen dalga boylarına maruziyeti artırabilir.

NE TÜR BİR GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER KULLANMAK GEREKİR?

En iyi güneş koruyucu tipi, tekrar ve tekrar kullanacağınız türdür. Sadece geniş spektrumlu (UVA ve UVB) koruma sağladığından, 30 veya daha yüksek SPF değerine sahip olduğundan ve suya dayanıklı olduğundan emin olun. Kullandığınız güneş koruyucu türü, kişisel tercih meselesidir ve korunacak olan vücut alanına ve derideki sorunlara (deri tipi, sorunları vb) göre değişebilir. Mevcut güneş koruyucu seçenekler arasında losyonlar, kremler, jeller, merhemler, stick ve spreyler bulunur.

  • Kremler kuru ciltler ve yüz için en iyisidir.
  • Jeller, saçlı deri veya kıllı bölgeler için iyidir.
  • Stick şeklinde olanlar göz çevresi ve dudaklara kullanmak için iyidir.
  • Hassas ciltler ve bebekler gibi spesifik amaçlar için de güneş koruyucular vardır.
  • Bazı güneş koruyucu ürünler ayrıca nemlendiriciler ve kozmetikler ile birlikte kullanılabilir.

GÜNEŞ KORUYUCULAR D VİTAMİNİ ALMAYI ENGELLER Mİ?

Güneş koruyucu kullanmak cildin D vitamini üretimini azaltabilir. Yeterli D vitamini almadığınızı düşünüyorsanız, doktorunuzla seçenekleri konuşabilirsiniz. Birçok insan, ihtiyaç duyduğu vitamin D'yi gıdalardan ve / veya vitamin takviyelerinden alabilir. Bu yaklaşım size, cilt kanseri riskinizi artırmadan ihtiyacınız olan D vitamini verir.

BUNLARI UNUTMAYIN!

Vücudunuzun bu kısımlarına krem sürmeyi unutmayın: Ayaklarınızın üst kısımlarına, boynunuza, kulaklarınıza ve başınızın üst kısmına uygulamayı unutmayın.

Dudakları unutmayın: Cilt kanseri dudaklarda da oluşabilir. Dudakları korumak için 30 veya daha yüksek SPF'li güneş koruyucu kremler kullanın.

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