Güneş koruyucular D vitamini almayı engeller mi? Uzman isim tek tek açıkladı!

Prof. Dr. Vefik Arıca : "Bunun yanında güneş ışıklarına kontrolsüz ve bilinçsiz maruziyet deri yaşlanması, lekeler ve alerjilere de sebep olabilir ve bu nedenle güneşten korunma ve güneş koruyucuları kullanma alışkanlığı kazanmak önemlidir." diye belirtti. İşte Prof. Dr. Vefik Arıca'nın güneş kremi ile ilgili o açıklamaları…

GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Güneş koruyucu kremler ile ilgili merak edilen her şey… Güneşin faydaları saymakla bitmiyor ancak güneş yanıkları, deri kanseri oluşumu, ışığa bağlı alerjik hastalıklar ve ışığa bağlı cilt yaşlanması gibi riskleri de unutmamak lazım.

Deri kanserlerinin önlenebilen risk faktörlerinin başında korunmasız güneş maruziyeti gelir. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki güneş yanıkları, ileride gelişebilecek deri kanserleri açısından çok risklidir. Bunun yanında güneş ışıklarına kontrolsüz ve bilinçsiz maruziyet deri yaşlanması, lekeler ve alerjilere de sebep olabilir ve bu nedenle güneşten korunma ve güneş koruyucuları kullanma alışkanlığı kazanmak önemlidir.

Güneş kremi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler;