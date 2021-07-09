Güzellik Uzmanı açıkladı: Sadece 3 malzemeyle sivilce oluşumunu engelliyor

Düzenli olarak cilt bakımı yapmak sivilcelerin oluşmasını engeller. Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya'nın verdiği kolay maske tarifiyle sivilceleri önlemek mümkün. Evde sadece 3 malzemeyle uygulayabileceğiniz bu maske ile sivilceleri oluşmasını engelleyebilirsiniz. İşte sivilceleri önleyen maske tarifi…
Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya'dan cilt bakım önerileri:
Akne sivilce artışının en temel sebepleri stres ve almış olduğu besinlerden kaynaklanmaktadır. Sivilcelerin tek nedeni dengesiz beslenme; kuruyemiş ve asitli yiyecekler, cips, kola gibi ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Doğru ürün kullanıp iyi bir uzmanla görüşmek gerekiyor.
Sivilcelerin çıkmaması için 4 gün üst üste yapılabilecek tek maske;
Bu maske ile sivilceler iyileşebilir ya da profesyoneller tarafından bakım yapılması gerekebilir. Sivilce ellenmemelidir. Ellenirse yaralar artar.
CİLT TİPİNE MASKE KULLANIMI NASIL OLMALIDIR?
Her cilt tipine maske kullanımı değişiyor. Kuru cilt tipine kil maskesi uygulanmaz. Kuru cilde yulaf, süt, bal gibi ürünler kullanılabilir. Biraz da kaymak, cildin kuruluğunu alır.
Yağlı cilt için; yeşil çayı toz haline getirip yumurta akıyla cildimize sürebiliriz. Ya da buz küpleri haline getirip cildimizde dolaştırabiliriz.
Güzel bir cilde sahip olmak için dengeli beslenmek önemlidir. Ayda bir kere cilt bakımı yaptırmak gerekir. Cildin sıkılığını toparlamak için haftada bir gün mutlaka cilt yapısına göre maske yapılması gerekmektedir.
CİLT SIKILIĞINI SAĞLAMAK İÇİN…
Cildin sıkılığını sağlamak için eşit miktarda; 1 tatlı kaşığı yaş maya, bal, kakao, yoğurt maskesi yapılabilir.
Yazın cildimiz çok su kaybeder. Maden suyunu içerisine bir çentik tuz koyup, yarım limon suyunu sıkarak buz kalıpları oluşturup her gün bir tane buzu yüzünüze dolaştırdığınız zaman cildin sıkılığını ve sağlığını geri alırsınız.