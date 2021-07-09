Güzellik Uzmanı açıkladı: Sadece 3 malzemeyle sivilce oluşumunu engelliyor

Düzenli olarak cilt bakımı yapmak sivilcelerin oluşmasını engeller. Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya 'nın verdiği kolay maske tarifiyle sivilceleri önlemek mümkün. Evde sadece 3 malzemeyle uygulayabileceğiniz bu maske ile sivilceleri oluşmasını engelleyebilirsiniz. İşte sivilceleri önleyen maske tarifi …

Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya'dan cilt bakım önerileri:

Akne sivilce artışının en temel sebepleri stres ve almış olduğu besinlerden kaynaklanmaktadır. Sivilcelerin tek nedeni dengesiz beslenme; kuruyemiş ve asitli yiyecekler, cips, kola gibi ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Doğru ürün kullanıp iyi bir uzmanla görüşmek gerekiyor.

Sivilcelerin çıkmaması için 4 gün üst üste yapılabilecek tek maske;

1 tatlı kaşığı beyaz kil

1 tane dövülmüş antibiyotik tozu

1 çay kaşığı oksijenli su

Bu maske ile sivilceler iyileşebilir ya da profesyoneller tarafından bakım yapılması gerekebilir. Sivilce ellenmemelidir. Ellenirse yaralar artar.