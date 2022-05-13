Her yaşta 20’lerde görünmenin sırrı! Her gün yüzünüze bu kremi sürdüğünüzde…

40'lı yaşlar, ciltteki elastikiyet ve hacim kaybının en büyük endişe konusu yaşlar olarak öne çıkıyor. Özellikle yanaklar, dudaklar veya göz altlarında daha belirgin kırışıklıklara ve hacim kaybına neden olan bir zaman dilimi olan bu yaş aralığı, on yıl boyunca biriken güneş hasarının da etkilerini görmeye neden olabilir. Bu nedenle ev bakım rutininize ekleyeceğiniz hyaluronik asit içeren bir serum, cildinizdeki hacim kaybını ve dış etkenlerin hasarını engelliyor.

Bu yaşlar ise cildinizin nemini ve elastikiyetini korumakla ilgili. Menopoz, yüzdeki nem ve hacim kaybına neden olan östrojen azalmasına neden oluyor. Cildinizin daha hassas olduğu bu dönemde, yaşlılık lekeleri de daha belirginleşebilir. Bu nedenle hücresel dönüşümü artırabilecek kremler ve serumları tercih ederek bu riski olabildiğince azaltabilirsiniz.

60'LI YAŞLARDA…

Özellikle birçok nemlendirici ve serum kullanımı bu dönemde önemli. Yılda üç kez kolajen takviyesi almak da 60'lı yaşlarda gençlik sırrınızı korumaya yardımcı olacaktır. Cilt bakımını daha nazik hale getirmeniz gereken bu dönemde, cildinizin de hassaslaştığı gerçeğini unutmamak gerekir.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra, uygulamalardan önce uzman bir dermatolog görüşü almanız gerekir.