Her yaşta 20’lerde görünmenin sırrı! Her gün yüzünüze bu kremi sürdüğünüzde…

Uzman Dermatolog Dr. Mark McKenna, yaşa göre doğru yöntemleri izlemenin en iyi sonuçlar elde etmek için en önemli adım olduğunu belirtiyor. Böylece cilt ihtiyaçlarının her yaşta farklı olduğu düşünülürse doğru ürünleri tercih etmek ve değişen cilt bakım rutinlerini izlemek de önemli hale geliyor. İşte yaşlara göre cilt bakımında uygulanması gereken adımlar…
20'Lİ YAŞLARDA…
Antioksidan içeren ürünler kullanmak, günlük hasara karşı bir önlem oluştururken aynı zamanda cildi de aydınlatmaya yardımcı olur. Güneş kremini, kırışıklıkları, güneş lekerini ve meydana gelen genel hasarı önlemek için erken yaşta ciltte yapılabilecek en iyi yatırım olarak düşünebilirsiniz. Günlük kullanım ise bu noktada en önemli ayrıntı olarak öne çıkıyor.
30'LU YAŞLARDA…
30'larda yavaşlayan hücresel dönüşümü artırmaya gerçekten yardımcı olan bir rutin izlemek bu yaş aralığında öne çıkıyor. Bu nedenle krem seçimlerinde antioksidan içeriklerin yanı sıra hücresel aktiviteyi artıracak C ve E vitaminleri içerikleri de kullanmanız, cildinizi her zaman genç gösterecek olan bir rutini izlemenize yardımcı olur.
40'LI YAŞLARDA…
40'lı yaşlar, ciltteki elastikiyet ve hacim kaybının en büyük endişe konusu yaşlar olarak öne çıkıyor. Özellikle yanaklar, dudaklar veya göz altlarında daha belirgin kırışıklıklara ve hacim kaybına neden olan bir zaman dilimi olan bu yaş aralığı, on yıl boyunca biriken güneş hasarının da etkilerini görmeye neden olabilir. Bu nedenle ev bakım rutininize ekleyeceğiniz hyaluronik asit içeren bir serum, cildinizdeki hacim kaybını ve dış etkenlerin hasarını engelliyor.
50'Lİ YAŞLARDA…
Bu yaşlar ise cildinizin nemini ve elastikiyetini korumakla ilgili. Menopoz, yüzdeki nem ve hacim kaybına neden olan östrojen azalmasına neden oluyor. Cildinizin daha hassas olduğu bu dönemde, yaşlılık lekeleri de daha belirginleşebilir. Bu nedenle hücresel dönüşümü artırabilecek kremler ve serumları tercih ederek bu riski olabildiğince azaltabilirsiniz.
60'LI YAŞLARDA…
Özellikle birçok nemlendirici ve serum kullanımı bu dönemde önemli. Yılda üç kez kolajen takviyesi almak da 60'lı yaşlarda gençlik sırrınızı korumaya yardımcı olacaktır. Cilt bakımını daha nazik hale getirmeniz gereken bu dönemde, cildinizin de hassaslaştığı gerçeğini unutmamak gerekir.
Tüm bu bilgilerin yanı sıra, uygulamalardan önce uzman bir dermatolog görüşü almanız gerekir.