Kurumuş elleri yumuşacık yapıyor! Pamuk gibi ellere sahip olmak için…

Bir kasede 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 yemek kaşığı toz şekeri karıştırın. Ardından bu karışımı ellerinize masaj yaparak uygulayın ve 1 dakika bekletin. 1 dakikanın sonunda ılık suyla ellerinizi temizleyin. Bu uygulamayı haftada 2 kez yapabilirsiniz.

Ellerinizi fazla sıcak suyla yıkamak cilt bariyerinizin zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden ellerinizi yıkarken ılık ya da soğuk su tercih etmeye özen gösterin.

ELLERİNİZE MASKE YAPIN

Ayçiçek tohumu yağı ve yulaf karışımı hazırlayarak ellerinizdeki kuruluk sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Ayçiçek tohumu yağı ellerinizin nemlendirilmesini ve canlanmasında önemli bir rol oynar. Yulaf da cildin nemlendirilmesini sağlar. Bu maskeyi hazırlayabilmek için ilk olarak bir kase çiğ yulafın içerisine birkaç damla kadar ayçiçek yağı damlatın ve karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı ellerinize sürün.