Kurumuş elleri yumuşacık yapıyor! Pamuk gibi ellere sahip olmak için…

Elin kuruması, başta soğuk havalar olmak üzere çevresel faktörlerden kaynaklanır. Ayrıca, kuru ve çatlamış ellerin sebebi; eldivensiz bir biçimde temizlik yapmak ve kimyasallarla temas kurmak da olabilir.
NEMLENDİRİN
Uykudayken de cilt aktif olarak çalışır. Cildin yeterli seviyede nemlenebilmesi için uyumadan önce uygulayacağınız bu yöntem sayesinde sabah uyandığınızda elleriniz pamuk gibi olacak. Uykudayken ellerinizi nemlendirmek için; Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Ellerinizi nemlendirdikten sonra pamuklu eldiven giyip uyuyun, sabah uyandığınız zaman elleriniz yumuşamış bir hale gelir.
PEELING UYGULAYIN
Ellerinize uygulayacağınız peeling işlemi sayesinde cildinizdeki ölü hücreleri arındırarak yenilenmesini ve canlı bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.
Ellerinize uygulayabileceğiniz peeling ise şöyle;
Bir kasede 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 yemek kaşığı toz şekeri karıştırın. Ardından bu karışımı ellerinize masaj yaparak uygulayın ve 1 dakika bekletin. 1 dakikanın sonunda ılık suyla ellerinizi temizleyin. Bu uygulamayı haftada 2 kez yapabilirsiniz.
ELLERİNİZİ YIKARKEN BUNA DİKKAT
Ellerinizi fazla sıcak suyla yıkamak cilt bariyerinizin zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden ellerinizi yıkarken ılık ya da soğuk su tercih etmeye özen gösterin.
ELLERİNİZE MASKE YAPIN
Ayçiçek tohumu yağı ve yulaf karışımı hazırlayarak ellerinizdeki kuruluk sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Ayçiçek tohumu yağı ellerinizin nemlendirilmesini ve canlanmasında önemli bir rol oynar. Yulaf da cildin nemlendirilmesini sağlar. Bu maskeyi hazırlayabilmek için ilk olarak bir kase çiğ yulafın içerisine birkaç damla kadar ayçiçek yağı damlatın ve karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı ellerinize sürün.