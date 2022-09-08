Son dönemlerin yeni gözdesi! Cilt döngüsü yöntemi tüm sivilcelerin kökünü kurutacak

Bununla birlikte, dermatologların size sağlıklı, parlak bir cilt sağlamanın yanı sıra akne ve hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olmak için iyi bir etki gösterdiğini söylediği bir cilt bakımı trendi var. Bu rutin, cildinizde hiç beklemediğiniz kadar etkili olabilir. İşte ayrıntıları…

Bu döngünün temelindeki fikir, cildin kendisini dinlendirebilecek ve iyileşmesine fırsat tanıyabilecek kadar araya gün eklemesi yapmak ve kimyasal ürünlerle cildinizi zorlamamaktır.

Genel cilt döngüsü rutini, peeling, retinoid kullanma, dinlenme ve iyileşme, ardından tekrarlama sıralamasına bağlı olarak uygulanır.

Cilt döngüsü, özellikle TikTok'ta viral hale gelen bir cilt bakımı rutinidir. Dört günlük rutin, uygulamalar arasında cildinizin sağlığını iyileştirme amacıyla her gün farklı cilt bakım ürünleri kullanmakla ilgili.

CİLT DÖNGÜSÜNÜN ADIMLARI NELERDİR?

Cildiniz için basit bir gündüz rutini uyguladıktan sonra, akşamları cildinizi temizleyin. Ardından cilt döngüsü rutinine aşağıdaki gibi başlayın:

Gece 1: Peeling

Cilt döngüsünün ilk adımı, cildinize uygun ürünler kullanarak peeling yapmaktır. Suda çözünür Alfa Hidroksi Asit içeren ürünler çoğu cilt tipi için iyi olsa da, akneye meyilli ciltler için kimyasal peeling daha iyidir.

Peeling yaptıktan sonra, sadece nemlendirici uygulayın. Akneli veya yağlı cildiniz olsa bile cildinizi mutlaka nemlendirmeniz gerekir.

Gece 2: Retinoidler

Hiperpigmentasyona adı verilen, ciltteki koyu lekelenmeler ve cilt tonu eşitsizliklerini gidermek için temizledikten sonra retinol veya retinoid ürünleri uygulayabilirsiniz. Retinoid ve retinol arasındaki fark, retinoidlerin daha güçlü olması ve retinolün vücudumuz tarafından retinoik asit adı verilen aktif bileşene dönüştürülmesi gerekmesidir.

Cilt döngüsüne yeni başlıyorsanız, daha zayıf olduklarından ve cilt tahrişini önlemeye yardımcı olabileceğinden retinol ürünlerini tercih etmek daha iyidir. Retinol uygulandıktan sonraki adım tekrar nemlendirici uygulamaktır.

3. ve 4. Gece: İyileşme

Peeling ve retinoidlerin uygulanmasından sonraki iki gece, cilt döngüsünün iyileşme geceleridir. Bu durum, cildinize herhangi bir bakımda önceki adımlardan kaynaklanan olası tahrişlerin iyileşmesine izin verdiğiniz zamandır.

İyileşmesine fırsat tanıdığınız, cildi nemli tutmak için nazik bir temizleyici, nazik serum ve nemlendirici ile temizlemeyi içerebilecek temel cilt bakımı rutinine bağlı kalın. İki cilt toparlama gecesinden sonra, ilk gecedeki peeling adımıyla tekrar başlayın.