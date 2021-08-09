Uzun süre muhteşem cilt tonu! Kalıcı bronzluğun sırrını açıklıyoruz

Kalıcı bronzluk aslında doğru adımlarla sağlanabilir. Üstelik evinizin rahatlığında ve birkaç püf noktası ile sağlayabileceğiniz bu bronz görünümü, aylarca devam ettirebilirsiniz. İşte kalıcı bronzluğun sırları…

KURUMAYAN BİR CİLT

Kalıcı bir bronzluk için ihtiyacınız olan en önemli şey, nemli bir cilt. Bunun için en önemli adımların arasında doğru nemlendirme kremini seçmek bulunuyor. Güneş sonrası kremler, bronzlaştırıcı yağlar bu bronzluğu uzun süre devam ettirmenize olanak tanıyor.

PEELING YAPMAYI DENEYİN

Sürekli canlı bir cilde sahip olmanın en iyi sırlarından biri; doğru peeling uygulamasını yapmak. Fakat bu noktada cildinizi tahriş edecek ve sert şekilde temizleyecek bir peeling ürününü seçmemek. Cildinize nazik davranacak bir peeling jel tercih etmeyi unutmayın. Bu sayede hem bronz hem de canlı bir görünümü uzun süre devam ettirebilirsiniz.

EK DESTEKLER

Cildinizi sürekli nemli tutmak için seçtiğiniz ürünlerin yanı sıra aynı zamanda bronzluğunuzu destekleyecek olan self-tanner adlı ürün grupları arasından da tercih yapabilirsiniz. Böylece bronz cilt tonunuza sürekli bir destek sağlayarak uzun süre bu cilt tonunu korumayı başarabilirsiniz.

KIYAFET SEÇİMİ

Kıyafet seçiminiz de bronzluğun etkisini devam ettirebilmenin püf noktalarından biri. Özellikle canlı renk tercihleri ve kontrast sağlayan renkler kullanmak, bronz görünümünümüzü daha canlı hale getirecektir.

DUŞ JELLERİNİ KULLANMAYI BIRAKIN

Duş jelleri, cildinizi kurutacak sebeplerden biri. Fakat pürüzsüz bir bronzluğun devamı için nemli bir cilt şart. Bu nedenle duş jelleri yerine vücut temizleme yağlarını kullanabilirsiniz.

SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Su tüketimi, cildiniz için en büyük besin kaynağı. Yetersiz su tüketiminde ortaya çıkan kuru cilt, bronz görünümünüzü de bozacaktır. Üstelik bronzluğun devamını da engelleyecek kuru cildi ortadan kaldırmak için günlük olarak yeterli miktarda su tükettiğinizden emin olun.