Açık pencere ve balkonlara dikkat! Büyük risk taşıyor: Çocukların hayatını tehdit etmesin...

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Esra Şevketoğlu da ev kazalarına karşı önlem alınmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Pencere, balkon korkulukları ve pencere önündeki kanepe gibi eşyaların çocukların tırmanmasıyla büyük kazalara neden olabildiğini aktaran Prof. Dr. Esra Şevketoğlu, stor perde zincirlerinin çocuğun boynuna dolanması ve suda boğulmalara karşı da ailelerin çocuklarını yalnız bırakmaması gerektiğini ifade etti. Şevketoğlu, şu an yoğun bakım servislerinden birdn fazla çocuğun yüksekten düşme, travma sebebiyle yattığını belirtti.





"KLİNİĞİMİZDE BİRDEN FAZLA YÜKSEK DÜŞME, TRAVMA HASTASI ÇOCUK VAR"

Çocukların yoğun bakımda tedavi görme sebeplerinin yılın farklı zaman dilimlerine göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Esra Şevketoğlu, "Mevsimsel olarak değişiyor, kış aylarında daha çok enfeksiyon hastalıkları nedeniyle hastalar yoğun bakıma gelirken, özellikle bahar ve yaz aylarında bizim için yüksekten düşmeler ve suda boğulmalar ön plana geçiyor. Bu yüksekten düşmelerde mesela şu an kliniğimizde takip ettiğimiz birden fazla yüksek düşme, travma hastası çocuk var. Bunlarda aileler açısından dikkat edilmesi gereken önemli konular var. Mesela 2 çocuk da balkondan ve pencereden düşen çocuklar. Evde bunlarla ilgili önlem alınması gerçekten çok önemli, mesela bir çocuk 10 cm bir pencere açıklığından düşebilir. O yüzden özellikle pencerelerin yaz ayları boyunca kontrollü açıklığı sağlayacak şekilde sabitlenmesi gerekiyor. Balkon korkuluklarının çocukların düşemeyeceği, tırmanamayacağı kadar yüksek olması gerekiyor. Eğer parmaklıklar varsa bunların 2,5 santimden daha dar veya 6 santimden geniş olmaması gerekiyor. Dolayısıyla ev içinde çocukların düşmesiyle ilgili alınacak çok fazla sayıda tedbir olması lazım. Pencere önüne koltuk, sandalye gibi mobilyaların konulmaması önemli çünkü çocuklar her şeye tırmanırlar. Çekmeceli olan her şey için bu çekmecelerin kilit altına alınması gerekiyor. Çünkü çocuklar alt çekmeceleri açarak onu merdiven gibi kullanıp daha sonra düşme şeklinde olabilir" dedi.