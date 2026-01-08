Haberler Roza Haberleri Çocuk Sağlığı Haberleri Akran zorbalığı yaşa göre şekil değiştiriyor: En riskli dönemler hangileri?

Akran zorbalığı yaşa göre şekil değiştiriyor: En riskli dönemler hangileri?

Akran zorbalığı, çocukların yaşına ve gelişim dönemine göre farklı biçimlerde ortaya çıkarak etkisini artırabiliyor. Erken yaşlarda fiziksel davranışlarla başlayan zorbalık, ilerleyen dönemlerde sözel, sosyal ve dijital boyutlara taşınarak daha karmaşık ve yıkıcı bir hal alıyor. Uzmanlara göre özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşanan zorbalık, özgüven kaybından akademik başarının düşmesine, kaygı ve depresyona kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Peki akran zorbalığı hangi yaşlarda daha riskli ve bu dönemlerde nelere dikkat etmek gerekiyor?

Akran zorbalığının, bir çocuğun kendisinden fiziksel veya sosyal olarak daha güçsüz gördüğü bir akranına kasıtlı, sürekli zarar verme, tehdit etme ya da dışlama davranışlarıyla ortaya çıktığını belirten Psikolog Anıl Özcan, son yıllarda özellikle okullarda vakaların arttığını söyledi. Psk. Özcan, akran zorbalığının "çocukların kendi aralarında çözeceği bir mesele" olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, bunun çok boyutlu bir sorun olduğuna dikkat çekti.





"ZORBALIK YAŞ GRUBUNA GÖRE FARKLI ŞEKİLLERDE GÖRÜLÜYOR"

Erken çocukluk döneminde (3-6 yaş) zorbalığın daha çok fiziksel davranışlarla ortaya çıktığını dile getiren Özcan, "Bu dönemde itme, vurma gibi davranışlar sık görülür. Sosyal becerileri henüz gelişmediği için zorbalığa maruz kalan çocuklarda güven kaybı yaşanabilir. İsim takma, dışlama ve alay etme gibi davranışlar yaygınlaşır. Bu durum çocukların özgüvenini zedeler, akademik başarılarını olumsuz etkiler" diye konuştu.