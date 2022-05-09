Annesi sadece basit bir döküntü sanmıştı! Bu bebek dakikalar içinde ellerini ve ayaklarını kaybedebilir...

Vücudunda başlayan kızarıklıkların ardından büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalan 17 aylık Teddie Walne, ayak parmaklarını ve parmak uçlarını kaybedebileceği kadar riskli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Annesi ise bu durum karşısında oldukça çaresiz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 10:25

17 aylık yeni yürümeye başlamaya başlayan çocuk, menenjitin neden olduğu kan zehirlenmesi sonucunda parmaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Yoğun bakıma kaldırılan küçük çocuk, komaya girdi ve ateşini düşürmek için birçok prosedür uygulandı. 37 yaşındaki anne Zoe Walne, kızarıklıklar nedeniyle hastaneye getirilmelerinin ardından hiç vakit geçmeden müdahale edildiğini belirtti. Uyandıklarında çocuğunun karnında başlayan kırmızı lekeler olduğunu fark eden anne, kızarıklığı önemseyerek hemen acil servisi aradı ve acil servisten, bekledikleri esnada çocuğunu mutlaka izlemeye alması gerektiğini belirttiler.

"KIZARIKLIKTAN MORARMAYA DÖNÜŞMEYE BAŞLADI" Lekelerin kızarıktan morarmaya başladığını fark eden Zoe, sağlık görevlilerini tekrar aradı ve menenjitten şüphelendiklerine dair bir cevap aldı. Doktorlar ise çocuğu acil servise beklemeden getirdikleri için hayatını kurtardığını söylediler. Zoe Walne, kızarıklıklar ortaya çıkmadan hemen önce çocuğunu "enerjik, yaramaz ve yaşına göre gayet normal" bir çocuk olarak tanımladı. Fakat Mirror'a verdiği röportajda bir anda hızla hastalandığını, doktorların ise bunun menenjit ile ilişkili olduğu cevabını aldığını belirtti. Hastanede tüm görevlilerin telaşlı bir şekilde Teddie için müdahale etmeye başladığını fark ettiğinde korktuğunu belirten annesi, sürecin zorlu olacağını, ağrı kesicinin etkisini göstermesini beklemeye vakitleri kalmadan kemiklerinde işlem yapmaya başlamaları gerektiğini anlattı. Ağzında ve burnunda başlayan kanamalar ise anne için oldukça korkutucuydu.