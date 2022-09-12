Bebekleri etkisi altına aldı: 6. Hastalık! Uzman doktor yanıtladı: Bulaşıcı mı, kaşıntı yapıyor mu, risk faktörleri neler?

Altıncı hastalık, en çok görülen çocukluk çağı hastalıklarından biri ve özellikle belli bir ay grubunu çok daha fazla etkiliyor. Bu nedenle bu hastalık ile ilgili nasıl önlemler alınabileceğine dair ve en çok yapılan yanlışlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Nihan Gökçe, uzak durulması ve yapılması gerekenleri anlattı.

"EN ÇOK 6 AY VE 3 YAŞ ARALIĞINDA GÖRÜLÜYOR"

Dr. Nihan Gökçe, "altıncı hastalık (Roseola İnfantum) uçuk etkeni olarak bilinen herpes grubundan olan bazı virüslerin neden olduğu ateş ve döküntü ile seyreden çocukluk çağı hastalığıdır. Hastalık, enfeksiyona maruz kalmış çocuğun solunum yollarından çıkan damlacıkların yayılması ve tükürük yoluyla bulaşır. Daha çok 6 ay-3 yaş arasında görülür" açıklamasında bulunarak, bulaş yoluna ve hastalığın kaynağına dair bilgiler verdi.

Yüksek ateşin altıncı hastalığın en önemli belirtisi olduğunu söyleyen Gökçe, Altıncı hastalık viral enfeksiyonlar içinde çocukluk çağında ateşli havaleye (febril konvülziyon) en sık neden olan viral enfeksiyon olduğunu sözlerine ekledi.