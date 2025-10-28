Çocuğunuzun başarısı gözlerinde saklı: Bu belirtileri görmezden gelmeyin!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özsütçü, çocuklarda göz sağlığının, öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Çocukların ders materyallerini net görebilmesi, yazıları rahatça okuyabilmesi ve tahtadaki bilgileri doğru şekilde algılayabilmesi; doğrudan akademik başarılarını etkileyen temel faktörler arasında yer alır. Çocuklarda sık görülen miyopi (uzağı görememe), hipermetropi (yakını görememe) ve astigmatizma gibi kırma kusurları, tahtadaki yazıların net seçilememesine, derse ilgisizliğe ve motivasyon kaybına yol açabilir. Ayrıca göz tembelliği ve şaşılık gibi rahatsızlıklar da okuma-yazma becerilerini olumsuz etkileyebilir. Sürekli göz kısma, baş ağrısı, göz yorgunluğu ve dikkat dağınıklığı gibi belirtiler de görme sorunlarının erken uyarı işaretleri olabilir. Erken tanı, bu problemlerin akademik başarı üzerindeki etkisini en aza indirmede kritik rol oynar" dedi.



Çocuklarda düzenli göz muayenelerinin, yalnızca okul başarısını değil, genel yaşam kalitesini de artırdığını belirten Özsütçü, "Okul çağına gelmeden önce ve eğitim hayatı boyunca belirli aralıklarla yapılacak kontroller sayesinde, görme kusurları erken dönemde tespit edilip tedavi edilebilir. Çocuklarda göz sağlığının korunması, okul başarısının sürdürülebilirliği için temel bir unsurdur. Görme problemlerinin erken tespiti ve uygun tedavi yöntemleriyle, akademik performans güçlendirilebilir. Ailelerin, öğretmenlerin ve sağlık profesyonellerinin iş birliğiyle çocukların göz sağlığı düzenli olarak izlenmeli ve kontroller ihmal edilmemelidir" dedi.

Özsütçü, göz sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu: