Çocuğunuzun kalbindeki tehlikeye dikkat! Kendini böyle gösteriyor...

Uzm. Dr. Selçuk, değerlendirmenin ikinci basamağında fiziki muayenenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Fizik muayene ile birçok kalp hastalığının tanısını saptamamız mümkün. Bütün bunlara ek olarak EKG diye kısalttığımız elektrokardiyogramla da çocukların değerlendirmesini öneriyoruz. Bu da hem kalp ritmiyle ilgili hem de kalp kasının durumu ile ilgili bize oldukça faydalı bilgiler veriyor. Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda anormal bir durumla karşılaşırsak veya şüphelendiğimiz bir durum varsa daha ileri kardiyolojik değerlendirmeler gerekiyor. Özellikle yüksek efor sarf edilen, yarışmalı sporlara katılan çocuklarda, yani örneğin futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi efor sarf edilen sporlarda, çocukların mutlaka öncesinde bir hekim tarafından muayene edilmesini öneriyoruz. Düzenli spor yapan çocukların hiçbir şikayeti olmasa bile her yıl mutlaka bir hekim tarafından muayene edilmesini öneriyoruz" dedi.