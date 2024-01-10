Çocuğunuzun kalbini tencere yemekleriyle koruyun

Çocuk Kardiyoloji Uzm. Prof. Dr. Ayşe İnci Yıldırım, çocuklarımızın kalp sağlığı için önerilerde bulundu. Birincisi, çocuklarınıza evde tencere yemekleri yapın. İkincisi ise mutlaka spor alışkanlığı kazandırın.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:22 PAYLAŞ ABONE OL

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe İnci Yıldırım, spor yapmayı, ağır kalp hastalıkları dışında çocukların hepsine önerdiklerini belirterek, "Çağımızın en büyük hastalığı obezite. Kötü beslenme alışkanlıkları ve teknolojik dünyanın getirdiği hareketsizlik çocukların hayatlarında tehlike yaratıyor" diye konuştu.





ERKEN DÖNEMDE KALP KRİZİ RİSKİ

Prof. Dr. Yıldırım, bu şartlarda büyüyen çocukların kötü alışkanlıklarını devam ettirmeleri halinde, erken yaşta şeker hastası, hiperkolestrolleri olma tehlikesi içinde olduklarını belirterek "Erken dönemde kroner arterlerde kireçlenme olabilir. Genetiğinde bir sıkıntı yoksa da bu gençler belki 60 yaşından sonra bir kalp krizi riski ile karşılaşabilirler" dedi. Prof. Dr. Yıldırım, kötü beslenme ve hareketsiz yaşam ile çocukları ileri dönemde bekleyen tehlikeleri şöyle sıraladı: "Hiperkolestrolü olacak, kan yağları artacak, daha erken dönemde kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Şeker hastası olabilirler. En yararlı olabilecekleri genç yaşlarda hastalıklarla boğuşabilirler. Bunlar bizim geleceğimiz, şimdiden onları sağlıklı yaşama sevk etmeliyiz."