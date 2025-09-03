Çocuklar okulda neden bu kadar sık hastalanıyor? işte şaşırtan sebepler

Ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bulaşıcı hastalıkların, çocukların bağışıklık sistemi gelişene kadar daha sık görüldüğünü belirten ve bu nedenle hastalıklardan korunmanın önemini vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şal, okul döneminde en çok rastlanan hastalıkları şu şekilde sıraladı:

"Üst solunum yolu enfeksiyonları: Nezle, grip, farenjit, bademcik iltihabı

"Gastroenteritler: İshal ve kusma ile seyreden mide-bağırsak enfeksiyonları

"El-ayak-ağız hastalığı: Özellikle küçük yaş gruplarında sık görülüyor

"Suçiçeği ve kızamık gibi çocukluk çağı hastalıkları

"Bit ve uyuz gibi temas yoluyla bulaşan rahatsızlıklar."

'AŞI TAKVİMİNİ TAMAMLAYIN'

"Okul çağındaki çocuklar yılda ortalama 6-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Ancak basit önlemlerle bu sayıyı azaltmak mümkündür" diyen Uzm. Dr. Şal, "İlk olarak aşı takvimini tamamlayın. Eksik aşı, çocuğu hem ciddi hastalıklara açık hale getirir hem de sınıf arkadaşlarını riske sokar" dedi.

'SINIFLARIN DÜZENLİ HAVALANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Uzm. Dr. Şal, "El hijyenini öğretin. Ellerin sık sık yıkanması, bulaşıcı hastalıkların yüzde 60'tan fazlasını engelleyebilir. Kişisel eşyaları paylaşmamasını sağlayın. Havlu, su şişesi, kalem ve maskeler kişiye özel olmalı. Beslenmeye dikkat edin. Meyve, sebze, yoğurt, yumurta gibi besinler bağışıklığı güçlendirir. Uyku düzenini koruyun. Yetersiz uyku bağışıklık sistemini zayıflatır. Kapalı ortamları havalandırın. Özellikle sınıfların düzenli havalandırılması çok önemli. Hasta çocuğu okula göndermeyin. "Hastalık ayakta atlatılır" düşüncesi, tüm sınıfın enfekte olmasına yol açabilir" diye konuştu.

Çocuk sağlığı konusunda kulaktan kulağa yayılan pek çok yanlış bilginin, ebeveynlerin kaygılarını artırdığını ve böylece gereksiz uygulamalara yol açıldığını belirten Uzm. Dr. Şal, özellikle okul çağındaki çocuklarda sık görülen enfeksiyonlar ve bağışıklık sistemi ile ilgili doğru bilinen şu yanlışlara dikkat çekerek, 'Çocuğum çok hasta oluyor, mutlaka bağışıklığı zayıf' yanlış bir düşüncedir. Okul çağında sık hastalık geçirmek belirli ölçüde normaldir. 'Gripte antibiyotik şart' yanlış bir düşüncedir. Grip viral bir hastalıktır, tedavide antibiyotik etki göstermez. 'Hastayken okula gitmek sosyal açıdan problem oluşturmaz' da yanlış bir düşüncedir. Bu, hastalıkların yayılmasını hızlandırır. Ailelerin en büyük hatası, çocuk hasta olduğunda onu ilaçla ayakta tutmaya çalışmak. Oysa asıl yapılması gereken, çocuğun dinlenmesini sağlamak ve hastalık döneminde okula göndermemek. Böylece hem çocuğun iyileşme süreci hızlanır hem de salgınların önüne geçilir" ifadelerini kullandı.