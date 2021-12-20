Çocuklarda baş ağrısı, kusma gibi belirtiler dikkate alınmalı

Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Alabulut, “Çocukların yaklaşık yüzde 3 ile 5’i kadarında beyin ve sinir cerrahisi bölümünü ilgilendiren hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle kusma, baş ağrısı, uyku hali gibi belirtilerde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı” dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 20.12.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 12:42

Dr. Alabulut, bebeklerde ve çocuklarda baş ağrısı, kusma, huzursuzluk, iştahsızlık, uyuklama, denge ve yürüme bozukluğu ile epilepsi benzeri semptomların ortaya çıkması halinde vakit kaybedilmeden özellikle çocukların nörolojik bozukluklarıyla ilgilenen bir beyin ve sinir cerrahi uzmanı veya çocuk nörolojisi uzmanına başvurulması gerektiğini belirterek "Çocukların yüzde 3-5'inde beyin ve sinir cerrahisini ilgilendiren hastalıklar görülüyor. Bu nedenle belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybedilmeden başvurulması önem taşıyor" dedi. Beyin ve sinir cerrahisine başvurmayı gerektiren yeni doğan ve çocukluk çağı sorunlarının başında hidrosefalinin (beyinde ve beyin çevresinde beyin-omurilik sıvısının birikmesi) geldiğini belirten Dr. Alper Alabulut, diğer rahatsızlıklar hakkında şunları söyledi:

"Bunun dışında erken çocukluk döneminde veya yeni doğanlarda omurga ve omurilik bozuklukları olarak bilinen spina bifida, skolyoz ve kifoz hastalıkları görülebiliyor. Özellikle skolyoz ve kifoz gibi hastalıklar sıklıkla 8 ile 12 yaş arasında tespit ediliyor. Beyin ve omurilik sisteminin tümörleri ve kraniosinostoz adı verilen kafatasında şekil bozukluları da sıkça karşılaştığımız hastalıklar oluyor. Omurgada eğrilik, yenidoğanda sırt, boyun bölgesinde şişlik, ayrık omurilik, kıllanma artışı, delik şeklinde gamze görüntüleri toplumda sık görülen 'Spina Bifida' hastalığının belirtisi olabiliyor. Çocuk nörolojisiyle birlikte hareket ettiğimiz epilepsi, spastisite gibi hastalıklar da yeri geldiğinde beyin ve sinir cerrahisinin müdahale etmesi gerektiren durumlar ortaya çıkartabiliyor."